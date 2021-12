AWS lanza región en Indonesia

La nueva Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) permite a los clientes ejecutar cargas de trabajo y almacenar datos de forma segura en Indonesia y, al mismo tiempo, proporcionar servicio a los usuarios finales con una latencia aún menor

El estudio de impacto económico de AWS recientemente publicado estima que la nueva Región de AWS creará 24 700 empleos directos e indirectos a través de una inversión planificada de 5 mil millones de USD (71 billones de IDR) en Indonesia durante los próximos 15 años.

Cientos de miles de clientes en Asia Pacífico están innovando en AWS, entre ellos, Halodoc, MNC Group, Optik Melawai, PT Pos Indonesia, Shipper y XL Axiata.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services, Inc., una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy el lanzamiento de la Región AWS Asia Pacífico (Yakarta). A partir de hoy, los desarrolladores, las nuevas empresas, los emprendedores y las compañías, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, pueden ejecutar sus aplicaciones y atender a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en Indonesia, aprovechando las tecnologías avanzadas de AWS para impulsar la innovación. AWS también publicó un estudio de impacto económico (EIS) que estima que el gasto de la compañía en la construcción y operación de la nueva Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) creará 24 700 empleos directos e indirectos con lo que se calcula que será una inversión planificada en la economía local de 5000 millones de USD (71 billones de IDR). La Región también añadirá otros 10 900 mil millones de USD (155 billones de IDR) durante los próximos 15 años al Producto Interno Bruto (PIB) de Indonesia. Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“La nube ofrece a organizaciones de todo tipo y tamaño, desde empresas hasta instituciones educativas y agencias gubernamentales, oportunidades para transformar sus operaciones y reinventar experiencias para sus clientes y usuarios finales”, señaló Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS. “AWS se complace en anunciar nuestra nueva región en Asia Pacífico que ayudará a las instituciones indonesias, las nuevas empresas innovadoras y las empresas líderes en el mundo a ofrecer aplicaciones basadas en la nube para impulsar el desarrollo económico en todo el país. Organizaciones de todos los sectores de Indonesia pueden aprovechar ahora la Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) para reducir costos, aumentar la agilidad e impulsar la innovación”.

“La infraestructura del proveedor de nube líder en el mundo juega un papel fundamental en la aceleración de nuestra economía digital”, señaló Perry Warjiyo, gobernador de Bank Indonesia, el banco central de la nación. “Esperamos que la tecnología en la nube de AWS nos ayude a lograr nuestra visión y objetivos descritos en el plan de Indonesia Payment Systems 2045, digitalizando completamente los sistemas de pago de la nación e integrando una multitud de partes interesadas y actividades económicas bajo los principios rectores de seguridad y protección de datos”.

Con el lanzamiento de la Región AWS Asia Pacífico (Yakarta), AWS cuenta con 84 zonas de disponibilidad en 26 regiones geográficas a nivel mundial, y planes para lanzar 24 zonas de disponibilidad más y otras ocho regiones de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España, Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. Las zonas de disponibilidad están ubicadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad con el objeto de lograr una tolerancia a fallos aún mayor. El lanzamiento de una Región de AWS en Indonesia ofrece a los clientes una latencia aún menor en todo el país y admite aplicaciones de recuperación ante desastres para la continuidad del negocio.

AWS planea invertir 5000 millones de USD (7100 billones de IDR) en Indonesia en los próximos 15 años a través de la nueva Región Asia Pacífico (Yakarta) de AWS, que incluye gastos de capital en la construcción de centros de datos, gastos operativos como los costos continuos de servicios públicos e instalaciones, y la compra de bienes y servicios de empresas regionales. También se estima que la inversión mantendrá un promedio de 24 700 empleos directos e indirectos anualmente durante este tiempo. Estos trabajos serán parte de la cadena de suministro de AWS en Indonesia, que incluirá puestos de trabajo en la construcción, el mantenimiento de instalaciones, la ingeniería, las telecomunicaciones y en la economía indonesia en general. También se estima que la construcción y funcionamiento de la infraestructura de AWS en Indonesia agregará más de 10 mil millones de USD (155 billones de IDR) al PIB de Indonesia durante los próximos 15 años.

Los clientes y los socios de AWS agradecen las noticias de la Región Asia Pacífico de AWS (Yakarta)

Los clientes de Indonesia se unen a millones de clientes activos que utilizan AWS cada mes en más de 190 países de todo el mundo para acelerar la innovación, aumentar la agilidad e impulsar el ahorro de costos. Entre las organizaciones de Indonesia que han trasladado sus cargas de trabajo de misión crítica a la nube se encuentran Adskom, Amartha, Anter Aja, ASEAN Foundation, Bhinekka, Bizzy, Bridestory, Bank Commonwealth Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Elevenia, FinAccel, Happyfresh, Haldin, Hara Token, Halodoc, Jawa Pos, Kumparan, Kompas, Lion Air, MNC Group, Mamikos, Optik Melawai, Optik Seis, Sayurbox, Sekolah.mu, Shipper, SiCepat, Simak Online, Sociolla, The Body Shop, Tokopedia, Traveloka y XL Axiata.

MNC Group, un conglomerado multinacional indonesio de medios, servicios financieros, hospitalidad de entretenimiento, comercio electrónico y otros negocios digitales, eligió a AWS como su proveedor de nube preferido para impulsar aún más su transformación digital y mejorar la experiencia del cliente. “Las capacidades de AWS Cloud impulsan con éxito el rendimiento de MNC Portal Indonesia, proporcionando una experiencia incomparable para sus espectadores. Hemos transformado nuestro negocio de medios con AWS y ahora buscamos repetir este éxito con nuestro negocio de servicios financieros digitales”, dijo Yudi Hamka, director de tecnología de MNC Group. “Esperamos utilizar capacidades avanzadas de AWS como análisis y aprendizaje automático para comprender mejor a nuestros clientes, predecir tendencias y preferencias futuras y resolver sus desafíos financieros de una manera más significativa. La Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) será fundamental para lograr esto al proporcionar los niveles más altos de seguridad con una latencia reducida, que es de suma importancia para la industria de servicios financieros”.

PT Pos Indonesia (Persero), proveedor de servicios postales del país, trabaja con AWS como parte de su proceso de digitalización. “La Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) nos ayudará a alinear y transformar digitalmente nuestras prioridades comerciales y sociales para brindar servicios públicos más eficientes en beneficio de todos los indonesios”, señaló el Dr. Faizal Rochmad Djoemadi, director ejecutivo de PT Pos Indonesia (Persero). “La digitalización y automatización de los procesos tradicionales, junto con la expansión empresarial habilitada por las aplicaciones digitales, desempeñarán un papel fundamental en la estrategia futura de PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia (Persero) planea trasladar sus cargas de trabajo fundamentales y críticas, incluida la transferencia de dinero digital a AWS en la Región AWS Asia Pacífico (Yakarta)”.

Ruparupa.com es uno de los principales sitios de compras en línea de Indonesia con más de 700 000 clientes en el país. El sitio combina experiencias de compra en línea y convencionales con el Servicio de recogida en tienda STOPS (Store Pick Up Service), lo que permite a los clientes comprar en línea y recoger pedidos en tiendas seleccionadas en toda Indonesia. “Nuestra plataforma de comercio electrónico está creciendo rápidamente a medida que la pandemia de la COVID-19 ha alentado a más consumidores a comprar en línea y, con la escalabilidad de AWS, podemos manejar fácilmente esta creciente demanda”, señaló Ronny Winoto, director de tecnología de Ruparupa.com. “Ya estamos ejecutando la mayor parte de nuestra infraestructura en la nube líder en el mundo y, aprovechando la Región AWS Asia Pacífico (Yakarta), podemos mejorar aún más la experiencia de nuestros clientes con servicios innovadores de comercio electrónico”.

Halodoc, una nueva empresa de tecnología de la salud con sede en Yakarta que se ejecuta en AWS, está apoyando las iniciativas nacionales de vacunación, pruebas y telemedicina de la COVID-19 de Indonesia. “La COVID-19 ha empujado a muchos a buscar servicios de atención médica alternativos y accesibles de forma remota. Cuando nuestro tráfico se disparó significativamente al comienzo de la pandemia, confiamos en que podríamos superar los desafíos gracias al sólido equipo extendido que incluye AWS. Actualmente, también estamos explorando otras tecnologías de AWS, como el aprendizaje automático, para mejorar la experiencia del usuario al usar nuestra aplicación”, señaló Alfonsius Timboel, director de productos de Halodoc. “La disponibilidad de la Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) nos ayuda a cumplir con nuestra misión de hacer que exista atención médica de calidad accesible para todos a través de nuestra red de 20 000 médicos con licencia, 2000 hospitales, clínicas, laboratorios y 4000 farmacias registradas, que se distribuyen en cientos de ciudades en Indonesia y están conectados por nuestra plataforma digital que utiliza la confiable tecnología de AWS”.

Tokopedia, una empresa de tecnología de Indonesia y un mercado en línea líder con más de 100 millones de usuarios activos mensuales y 11 millones de socios comerciales, confía sus cargas de trabajo de misión crítica a AWS. “Indonesia está experimentando un aumento en la adopción digital y un crecimiento acelerado del comercio electrónico. Los servicios en la nube, como AWS, reducen el trabajo pesado necesario para administrar la infraestructura y nos permiten enfocarnos en las necesidades de nuestros clientes. La Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) nos permitirá continuar enfocándonos en construir y fortalecer nuestras capacidades comerciales mientras usamos la mejor tecnología en términos de infraestructura de tecnología e informática central para satisfacer las necesidades de nuestro negocio y clientes”, señaló Herman Widjaja, director de tecnología de Tokopedia.

La AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y APN proporciona soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los SI de AWS, socios de consultoría, y los ISV ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de nube de los clientes. Ejemplos de socios de AWS en Indonesia incluyen Metrodata, PT Berca Hardayaperkasa, PT Innovation Cloud Services (ICS Compute), Salesforce y muchos otros. Para obtener la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

PT Innovation Cloud Services (ICS Compute) es una empresa de consultoría e integración de sistemas en la nube. “AWS nos proporciona un marco bien diseñado para optimizar el tiempo, los costos y la calidad de los servicios que brindamos. Como resultado, nuestro valor de ventas ha crecido 19 veces desde que fundamos la empresa”, señaló Budhi Wibawa, fundador y director ejecutivo de ICS Compute. “Con la nueva Región AWS Asia Pacífico (Yakarta), esperamos ayudar a nuestros clientes a escalar su innovación y acelerar el crecimiento. El lanzamiento de la Región mejora aún más la seguridad, escalabilidad, flexibilidad y confiabilidad que ofrecemos a nuestros más de 115 clientes empresariales, entre ellos, la aplicación móvil de billetera electrónica LinkAja! y getplus. La innovación continua y las inversiones en infraestructura de AWS también nos permitirán expandir nuestro negocio y ayudarán a impulsar la creciente comunidad tecnológica en Indonesia al contratar y capacitar a más profesionales de la nube para brindar más apoyo a la fuerza laboral local”.

Salesforce, la principal plataforma global de gestión de relaciones con los clientes (CRM), planea acelerar la transformación digital de su base de clientes de Indonesia con la nueva Región AWS Asia Pacífico (Yakarta). “Estamos entusiasmados de combinar los servicios en la nube de AWS con nuestra plataforma Hyperforce confiable para empoderar a las empresas indonesias, desde nuevas empresas hasta empresas, para vender, dar servicio, comercializar y realizar el comercio”, señaló Sujith Abraham, vicepresidente senior y gerente general de ASEAN en Salesforce. “Las inversiones continuas de AWS en nuevas regiones de infraestructura llevan nuestra plataforma Hyperforce a mercados que son nuevos para nosotros como Yakarta, lo que permite a los clientes implementar de forma segura aplicaciones y servicios de Salesforce desde cualquier lugar con la escala y la agilidad de la nube de AWS”.

AWS invierte en Indonesia

La nueva Región AWS Asia Pacífico (Yakarta) es la última de las inversiones en curso de AWS en Indonesia. En 2018, AWS abrió una oficina en Yakarta para respaldar a su base de clientes en rápido crecimiento en todo el país con nuevos puestos de trabajo, incluidos expertos técnicos, arquitectos de soluciones, gerentes de cuentas técnicas (TAM), gerentes de socios, ingenieros de sistemas y proveedores de servicios profesionales. En abril de 2020, AWS lanzó AWS Outposts, que ofrece a los clientes y socios de Indonesia acceso a la misma infraestructura de AWS, servicios de AWS, interfaces de programación de aplicaciones (API) y herramientas en prácticamente cualquier centro de datos, espacio de colocación o instalación local para un experiencia híbrida verdaderamente consistente. En la actualidad, AWS Outposts permite a los clientes y socios ejecutar servicios clave de AWS en sus propios centros de datos, mientras se conectan a una gama más amplia de servicios en la infraestructura global de AWS. En marzo de 2021, AWS lanzó su primera ubicación de borde de Amazon CloudFront en Indonesia, ofreciendo a los clientes de Indonesia hasta un 30 % menos de latencia. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido (Content Delivery Network, CDN) altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia.

En 2019, AWS se comprometió a empoderar a cientos de miles de indonesios de todos los orígenes con el dominio de la nube para 2025 en apoyo de la iniciativa nacional “Libertad de aprendizaje” (Merdeka Belajar). Hasta la fecha, se ha capacitado a 200 000 indonesios en habilidades de la nube en colaboración con el gobierno de Indonesia y otras agencias, incluidas instituciones educativas y socios de AWS. El programa invierte en iniciativas para ayudar a la fuerza laboral de Indonesia a prepararse para los puestos de trabajo en demanda, bien remunerados y centrados en la tecnología del futuro.

AWS también mantiene su firme compromiso de apoyar a las nuevas empresas y a las compañías en Indonesia. Desde 2017, AWS ha ayudado a más de 1700 nuevas empresas indonesias a construir y escalar sus negocios en AWS. En los próximos cinco años, AWS planea llegar a más de 1 millón de beneficiarios en Indonesia a través de iniciativas de responsabilidad social corporativa bajo AWS InCommunities, que incluyen educación en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM), desarrollo de la fuerza laboral tecnológica local, desarrollo comunitario e iniciativas medioambientales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada.

