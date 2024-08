AWS inaugura una Región de infraestructura en Malasia

La Región de Asia Pacífico (Malasia) de AWS ofrece a los clientes más opciones para ejecutar cargas de trabajo y almacenar datos de forma segura en Malasia, al tiempo que se presta servicio a los usuarios finales con una latencia aún más baja.

La nueva Región refleja el compromiso a largo plazo de AWS para satisfacer la gran demanda de servicios en la nube en Malasia y en toda la región de Asia Pacífico.

AWS tiene previsto invertir más de 6200 millones de dólares (unos MYR 29 200 millones) y mantener una media anual de más de 3500 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en Malasia hasta 2038.

Entre los clientes activos en Malasia figuran Bursa Malaysia, CelcomDigi, GX Bank Berhad, PayNet, Petroliam Nasional Berhad, el Departamento de Radiodifusión de Malasia, Tenaga Nasional Berhad y muchos otros dedicados a la innovación en AWS.

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anuncia el lanzamiento de la Región de Asia Pacífico (Malasia) de AWS. A partir de hoy, los desarrolladores, las “startups”, los emprendedores y las empresas, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, tendrán más opciones para ejecutar sus aplicaciones y dar servicio a los usuarios finales desde los centros de datos de AWS ubicados en Malasia. Como parte de su compromiso a largo plazo, AWS tiene previsto invertir unos 6200 millones de dólares (aproximadamente MYR 29 200 millones) en Malasia hasta 2038. Para obtener más información sobre AWS Global Infrastructure, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.





Según los cálculos, la construcción y el funcionamiento de la nueva Región de AWS aportarán unos 12 100 millones de dólares (MYR 57 300 millones) al producto bruto interno (PBI) de Malasia y mantendrán una media anual de más de 3500 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en empresas externas hasta 2038. Estos puestos de trabajo, incluidos los de construcción, mantenimiento de instalaciones, ingeniería, telecomunicaciones y otros dentro de la economía general del país, formarán parte de la cadena de suministro de AWS en Malasia.

“El lanzamiento de una Región de infraestructura de AWS en Malasia proporciona acceso a tecnología nueva y emergente a entidades y empresas malasias de todos los tamaños, que impulsarán las capacidades de nuestro país para la innovación digital”, comentó Tengku Zafrul, ministro de Inversión Comercio e Industria (MITI). “Este hito es un avance muy importante hacia el cumplimiento de la visión del Nuevo Plan Maestro Industrial 2030 de Malasia para construir una economía altamente cualificada, innovadora, próspera, inclusiva y sostenible. Reconocemos el poder transformador de la digitalización, la computación en la nube y la IA como principales impulsores en el esfuerzo de Malasia por convertirse en un centro de fabricación y servicios dentro de Asia. Como la mayor inversión realizada por una compañía tecnológica internacional en Malasia, la Región de infraestructura de AWS ayudará a garantizar que Malasia siga siendo competitiva en el escenario global”.

“Con la nueva Región de AWS en Malasia, las organizaciones de toda Asia Pacífico podrán liberar todo el potencial de la nube más extensa y confiable del mundo, ayudando a los clientes a implementar aplicaciones avanzadas con un amplio conjunto de tecnologías de AWS como IA y ML”, declaró Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura de AWS. “La economía digital, de rápido crecimiento de Malasia, requiere acceso a una infraestructura en la nube segura, resistente y sostenible. Con el lanzamiento anunciado hoy, AWS se enorgullece de apoyar la transformación digital de Malasia y ayudar a acelerar su papel como centro regional de IA”.

Con el lanzamiento de la Región de AWS Asia Pacífico (Malasia), AWS cuenta con 108 Zonas de Disponibilidad en 34 regiones geográficas, con planes anunciados para lanzar 18 Zonas de Disponibilidad más y seis Regiones de AWS más en México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán, Tailandia y la Nube Soberana Europea de AWS. Las Regiones de AWS se componen de Zonas de Disponibilidad que sitúan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas. La Región de AWS Asia Pacífico (Malasia) consta de tres Zonas de Disponibilidad situadas lo suficientemente lejos unas de otras como para respaldar la continuidad empresarial de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia a las aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan varias Zonas de Disponibilidad. Cada Zona de Disponibilidad dispone de alimentación, refrigeración y seguridad física independientes, y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS centrados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias Zonas de Disponibilidad a fin de lograr una mayor tolerancia a fallos.

AWS ofrece la cartera de servicios más amplia y profunda, que incluye análisis, computación, bases de datos, IoT, IA generativa, aprendizaje automático (ML), servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías en la nube. Los clientes, desde “startups” y empresas consolidadas hasta organizaciones del sector público y sin fines de lucro, podrán utilizar tecnologías avanzadas del proveedor de la nube líder mundial para impulsar la innovación, satisfacer las preferencias de residencia de datos, lograr una latencia más baja y atender la demanda de servicios en la nube en Malasia y en toda la región de Asia Pacífico.

Clientes y socios de AWS dan la bienvenida a la Región de AWS en Malasia

Las organizaciones de Malasia se encuentran entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países del mundo. Las empresas de Malasia eligen AWS para innovar, impulsar la rentabilidad y acelerar la comercialización. Entre los clientes malasios que utilizan AWS figuran Astro Malaysia Holdings Berhad, Axiata Group, Bank Islam Malaysia, Bursa Malaysia, CelcomDigi, el Departamento de Radiodifusión de Malasia (RTM), GX Bank Berhad (GXBank), Johor Corporation, PayNet y Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS). Los clientes del sector público malasio utilizan AWS para ayudar a ahorrar costos y prestar un mejor servicio a la ciudadanía local. Entre estos clientes se incluyen Asia Pacific University (APU) of Technology & Innovation, Beeducation Adventures Sdn. Bhd. (BeED), el Departamento de Estadística de Malasia (DOSM), el Ministerio de Educación Superior de Malasia (MOHE), Pos Malaysia y Tenaga Nasional Berhad (TNB). Las “startups” y pequeñas empresas malasias, como Aerodyne, Carsome, QRRA y Tapway, están creando sus negocios en AWS para escalar rápidamente a nivel nacional en la región de Asia Pacífico y en todo el mundo.

Bursa Malaysia, la bolsa nacional de Malasia, ha lanzado en fechas recientes la innovadora plataforma Centralized Sustainability Intelligence (CSI) en AWS para apoyar la transición de Malasia hacia una economía con menos emisiones de carbono. “Bursa Malasia acoge con satisfacción el lanzamiento de la infraestructura en la nube de AWS en Malasia como un paso positivo para la economía digital del país, aportando innovación continua para impulsar el crecimiento de los mercados de capitales”, expresó Datuk Muhamad Umar Swift, director ejecutivo de Bursa Malaysia. “Nuestra colaboración con AWS para lanzar una plataforma CSI ofrece a las empresas malasias y a sus proveedores un impulso para estandarizar los informes ASG y descarbonizar su cadena de suministro. La computación en nube seguirá contribuyendo a mejorar las prácticas de sostenibilidad entre las empresas malasias y tendrá un impacto positivo en el ecosistema en general”.

CelcomDigi es un importante proveedor de telecomunicaciones en Malasia que utiliza Amazon Bedrock para acceder a una variedad de bases de alto desempeño y modelos de lenguaje de gran tamaño creados específicamente, lo que permite un entorno de pruebas de IA en toda la empresa para una innovación rápida y segura en sus negocios corporativos y de consumo. “La nueva Región de AWS en Malasia presenta oportunidades emocionantes para CelcomDigi en un momento en que aceleramos nuestra transformación para convertirnos en una empresa de referencia en tecnología de las telecomunicaciones”, comentó Datuk Idham Nawawi, director ejecutivo de CelcomDigi. “Con el apoyo de la infraestructura de AWS y los servicios de IA para impulsar nuestros sistemas de soporte empresarial y aplicaciones de consumo, nos esforzamos por mejorar la eficiencia operativa y ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes. Es nuestra intención fortalecer la colaboración con AWS, anclada en un compromiso compartido para impulsar la innovación y construir el ecosistema digital de Malasia”.

ELSA Corp. (ELSA) utiliza la tecnología del habla y la IA para ayudar a los estudiantes de inglés no nativos a hablar con más confianza y fluidez a través de su aplicación, ELSA Speak, que se utiliza en más de 100 países. “Nuestra colaboración con AWS ha sido fundamental en nuestro trabajo para ayudar a más de 50 millones de estudiantes de inglés a mejorar sus habilidades orales y ha ayudado a impulsar nuestra expansión en el mercado global”, explicó Will Polese, vicepresidente de Ingresos de ELSA. “Con las configuraciones flexibles de AWS para la computación, la base de datos y el almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real, ELSA puede administrar de forma eficaz un aumento del crecimiento de usuarios y mantener altos sus niveles de satisfacción. La nueva Región de AWS en Malasia mejorará aún más nuestras capacidades, permitiéndonos ofrecer soluciones de baja latencia, confiables y de alto rendimiento a nuestros clientes y usuarios finales. La inversión de AWS pone de relieve su compromiso de apoyar la economía digital y nuestros esfuerzos por mejorar la inclusión a través de la tecnología”.

GXBank es el primer banco digital de Malasia que tiene por misión de dotar a todos los malasios de resiliencia financiera. “Basándonos en AWS, estuvimos listos operativamente para lanzar GXBank en 16 meses, prestando servicio a más de 750 000 clientes con 13 millones de transacciones en ocho meses”, comentó Pei-Si Lai, director ejecutivo de GXBank. “Estamos encantados de dar la bienvenida a la Región de AWS en Malasia, que proporcionará a las empresas, emprendedores y pymes de Malasia acceso a una infraestructura digital escalable y segura para ayudarles a ofrecer experiencias de cliente de primera calidad. Estamos orgullosos de nuestro viaje con AWS para ayudar a democratizar el acceso a los servicios financieros y fomentar la inclusión financiera en toda la ASEAN, respaldada por tecnología avanzada”.

PETRONAS es un proveedor global de energía y soluciones con presencia en más de 50 países. Utiliza AWS para sus productos nuevos y existentes, como el primer monedero electrónico de Malasia (SETEL) para la compra de combustible y una plataforma de servicios y soluciones logísticas en la nube (STEAR) para la industria en alta mar. “Las tecnologías digitales desempeñan un papel importante en todos nuestros negocios. Los servicios en la nube permiten nuestro trabajo en inteligencia artificial, IoT, analítica avanzada, robótica y gobernanza de datos”, señaló Ir. Mohd Yusri Mohamed Yusof, vicepresidente sénior de Entrega de Proyectos y Tecnología de PETRONAS. “La inversión de AWS en Malasia facilitará nuestras necesidades de residencia de datos, mejorará el rendimiento y elevará las capacidades digitales del país. Me entusiasman las posibilidades que esta inversión puede crear para que Malasia se convierta en un líder regional en la economía digital”.

RTM, la cadena pública nacional de Malasia, utiliza AWS para crear y escalar aplicaciones innovadoras para sus millones de clientes con su plataforma de entrega de medios digitales, RTMKlik. “La puesta en marcha de la Región de AWS en Malasia significa poder aprovechar los servicios de IA generativa de AWS como Bedrock para aportar innovación transformadora a RTMKlik y adaptar nuestro contenido a las preferencias de visualización de cada usuario de RTMKlik”, explicó Datuk Suhaimi Sulaiman, director general de RTM. “AWS nos ha ayudado a mejorar la inclusividad de RTMKlik a través de servicios de valor añadido como subtítulos en directo para garantizar que nuestra audiencia con discapacidad auditiva pueda entender y seguir mejor las emisiones en directo. Avances como estos mejoran la experiencia del usuario y nos ayudan a llegar a un público más amplio. AWS ha sido fundamental para hacer de RTMKlik una plataforma más dinámica, accesible y centrada en el usuario”.

TNB, una compañía de servicios públicos líder en Asia, presta servicio a más de 9,5 millones de clientes en los sectores comercial, industrial y residencial de Malasia. En colaboración con AWS, TNB está acelerando su transformación digital para mejorar la experiencia del cliente y desarrollar soluciones energéticas inteligentes y con innovación. “Como parte de nuestro plan de 10 años Reimagining TNB, colaboramos con AWS para crear capacidades e infraestructuras digitales que respalden los esfuerzos de descarbonización en todas nuestras entidades comerciales”, declaró Azlan Ahmad, director de información de TNB. “Las soluciones digitales son imprescindibles para modernizar la red y ampliar la capacidad de energía renovable, al tiempo que capacitamos a nuestros clientes a través de plataformas digitales avanzadas. A través de colaboraciones como esta, TNB está impulsando el futuro de la energía sostenible y eficiente, garantizando que satisfacemos la creciente demanda de energía y lideramos la transición energética”.

La red de socios de AWS (AWS Partner Network, APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes (ISV) e integradores de sistemas (SI) de todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y la APN ayuda proporcionando soporte empresarial, técnico, de marketing y de salida al mercado a los clientes. Los ISV, socios tecnológicos, SI y socios consultores de AWS ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitorización, automatización y administración para los entornos en la nube de los clientes. Algunos de los socios de AWS en Malasia son Accenture, Aerodyne, Axrail, CelcomDigi, Deloitte, eCloudvalley, Exabytes, G-AsiaPacific, GHL, Kyndryl, Maxis, Radmik Solutions, Silverlake Axis, SoftwareOne, Tapway, Uberfusion y VSTECS. Para consultar la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

G-AsiaPacific es una empresa de asesoramiento en la nube totalmente integrada, con sede en Malasia y que opera en toda la región de Asia Pacífico, y un socio consultor de la red de socios de AWS. “La nueva Región de AWS en Malasia nos brinda una oportunidad fantástica para crear ofertas de servicios aún mejores para nuestros clientes del sector público, los servicios financieros, la educación y otros sectores”, señaló Mark Goh, director ejecutivo y cofundador de G-AsiaPacific. “Con AWS, podemos ayudar a nuestros clientes a establecer políticas de conformidad y gobernanza de datos críticos, a la vez que cumplen los requisitos de seguridad y residencia de datos locales. Las tecnologías avanzadas de AWS ayudan a nuestros clientes a experimentar e iterar más rápido a un costo mucho menor, acelerando la innovación en sectores cada vez más diversos. Tenemos planes orientados a cultivar más talento altamente cualificado en la nube y aprovechar mejor las últimas capacidades de AWS e impulsar el crecimiento en la vibrante economía digital de Malasia”.

Tapway, una “startup” de Malasia y proveedor líder de soluciones de IA en el sudeste asiático, utiliza las tecnologías de análisis de datos y aprendizaje automático de AWS, incluido Amazon SageMaker, para transformar imágenes y videos en información práctica para diversos sectores. La solución de visión por computadora SamurAI de la “startup” en AWS está disponible en AWS Marketplace. “El lanzamiento de una Región de AWS en Malasia nos proporciona una latencia aún menor para acceder a los servicios clave en la nube que impulsan y escalan nuestra plataforma de visión de IA de rápido crecimiento de una manera compatible con los datos”, declaró Lim Chee How, fundador y director ejecutivo de Tapway. “Estamos entusiasmados de ver cómo la inversión en infraestructura de AWS en Malasia allanará el camino para que Tapway permita que aún más personas construyan, entrenen e implementen soluciones de tecnología de visión de IA de forma rápida y asequible con sus macrodatos almacenados localmente”.

Capacitación de la mano de obra de Malasia

Desde 2017, AWS Malasia ha formado a más de 100 000 personas en Malasia en habilidades en la nube. AWS sigue invirtiendo en mejorar las habilidades de desarrolladores, estudiantes y la próxima generación de líderes de TI en Malasia con competencias en la nube muy solicitadas a través de AWS Skills to Jobs Tech Alliance y programas de formación y certificación de AWS como AWS Academy. AWS Academy proporciona a las instituciones de educación superior de todo el mundo un plan de estudios de informática en la nube gratuito y listo para enseñar que prepara a los estudiantes para las certificaciones de AWS reconocidas por el sector y los empleos en la nube más demandados. Actualmente, AWS Academy imparte cursos en 49 universidades de Malasia oriental y occidental, incluidas Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU), Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAR UMT) y Universiti Teknologi Malaysia, que abarcan fundamentos de la nube, arquitectura de la nube, operaciones en la nube, desarrollo en la nube e ingeniería de datos, así como certificaciones especializadas relacionadas con el aprendizaje automático, la ciberseguridad y otros dominios. Desde 2018, el programa AWS Academy ha impartido formación a más de 25 000 estudiantes.

En julio de 2024, AWS y PayNet anunciaron el Program AKAR, impulsado por AWS re/Start, una nueva iniciativa de habilidades en la nube en Malasia que tiene como objetivo reducir la creciente brecha de competencias en la economía digital de Malasia. Program AKAR es el primer programa de habilidades en la nube centrado en los servicios financieros que se ha diseñado específicamente para talentos de nivel inicial en Malasia y, a través de un curso de formación de 47 días que culmina con la certificación AWS Cloud Practitioner, equipa a los estudiantes universitarios con habilidades transferibles que se pueden aprovechar para carreras en servicios financieros. PayNet y AWS recibieron a la primera cohorte de estudiantes de la Asia Pacific University en julio de 2024. Estos estudiantes tendrán la oportunidad de realizar prácticas en organizaciones de la red de pagos de PayNet una vez finalizado el programa.

AWS ayuda a organizaciones como PETRONAS a acelerar su transformación digital a través de AWS Skills Guild, un programa consultivo que ayuda a las empresas a crear una iniciativa de habilitación para la nube en toda la organización basada en la aplicación de habilidades y el desarrollo de la comunidad. PETRONAS ha comenzado a formar a sus empleados en los fundamentos de la nube a través de cursos en línea a su propio ritmo.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se ha comprometido a transformarse en una empresa más sostenible y a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas las operaciones para 2040, 10 años antes de los objetivos del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019. En diciembre de 2023, PKT Logistics Group se convirtió en el primer signatario malasio de The Climate Pledge.

En julio de 2024, Amazon anunció que había alcanzado su objetivo de igualar toda la electricidad consumida en las operaciones globales de Amazon (incluidos sus centros de datos, edificios corporativos, tiendas de comestibles y centros de cumplimiento) con energía 100% renovable en 2023, siete años antes de su compromiso original de 2030. Para conseguirlo, Amazon se convirtió en el mayor comprador corporativo de energía renovable en el mundo desde 2020, y los parques solares y eólicos habilitados por Amazon estimularon miles de millones de dólares en inversión económica estimada a nivel mundial desde 2014 hasta 2022. Además, AWS ha asumido el compromiso de ser positivo en agua para 2030, devolviendo más agua a las comunidades de la que utiliza en sus operaciones directas.

AWS trabaja constantemente para aumentar la eficiencia energética de sus centros de datos, optimizando su diseño, invirtiendo en chips específicos e innovando con nuevas tecnologías de refrigeración. Según un nuevo informe de Accenture, encargado por AWS, la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente que la local, y cuando las cargas de trabajo se optimizan en AWS, la huella de carbono asociada puede reducirse hasta en un 99%. Con la nueva región de AWS Asia Pacífico (Malasia), los clientes también podrán beneficiarse de los esfuerzos de sostenibilidad de AWS en toda su infraestructura. Para obtener más información sobre los esfuerzos de sostenibilidad de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services es la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS ha ampliado continuamente sus servicios para dar soporte a prácticamente cualquier carga de trabajo, y ya cuenta con más de 240 servicios totalmente equipados para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), móviles, seguridad, híbridos, medios de comunicación y desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones desde 108 zonas de disponibilidad en 34 regiones geográficas, con planes anunciados para 18 zonas de disponibilidad más y seis regiones de AWS más en México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán, Tailandia y la nube soberana europea de AWS. Millones de clientes, entre los que se incluyen las “startups” de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y los principales organismos gubernamentales, confían en AWS para potenciar su infraestructura, ser más ágiles y reducir costos. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: la obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, la pasión por la invención, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los clientes, las compras con 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos pioneros de Amazon. Para más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

