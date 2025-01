AWS implementa región de infraestructura en Tailandia

La región de AWS en Asia y el Pacífico (Tailandia) les brinda a los clientes más opciones para ejecutar cargas de trabajo y almacenar datos de forma segura en Tailandia, a la vez que se presta servicio a los usuarios finales con una latencia todavía más reducida

Esta nueva región refleja el compromiso a largo plazo de AWS en pos de satisfacer la enorme demanda de servicios en la nube en Tailandia y en toda la región de Asia y el Pacífico

AWS tiene previsto invertir más de 5.000 millones de dólares y generar una media de más de 11.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo por año en Tailandia, aportando así unos 10.000 millones de dólares al PBI tailandés

Entre los clientes activos en Tailandia y en todo el Sudeste Asiático se destacan 2C2P, Ascend Money, Bank of Ayudhya, Big Data Institute, The Center of Excellence in Digital and AI for Mental Health, Charoen Pokphand Group, Dailitech, Digital Government Development Agency, ECV, G-Able, KASIKORN Business-Technology Group, Metro Systems, NTT DATA, la Bolsa tailadesa y muchos otros que innovan en AWS

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy la implementación de la región de AWS en Asia y el Pacífico (Tailandia). A partir de ahora, los desarrolladores, empresas emergentes, emprendedores y empresas consolidadas, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, tendrán más opciones para ejecutar sus aplicaciones y prestar servicio a los usuarios finales desde los centros de datos de AWS ubicados en Tailandia. En el marco de su compromiso a largo plazo, AWS tiene previsto invertir más de 5.000 millones de dólares en Tailandia. Para saber más sobre AWS Global Infrastructure, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.





AWS calcula que la construcción y el funcionamiento continuo de esta nueva región de AWS aportarán unos 10.000 millones de dólares al producto bruto interno (PBI) de Tailandia y mantendrán una media anual de más de 11.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en empresas externas. Estos puestos de trabajo, inclusive los de construcción, mantenimiento de instalaciones, ingeniería, telecomunicaciones y otros dentro de la economía más amplia del país, integrarán la cadena de suministro de AWS en Tailandia.

"Quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a Amazon Web Services por haber invertido en el desarrollo de centros de datos en Tailandia", señaló Paetongtarn Shinawatra, primer ministro de Tailandia. "Me complace que el potencial y la preparación de Tailandia hayan sido reconocidos por una de las principales empresas del mundo. Espero que AWS cumpla una función fundamental, en colaboración con el gobierno, en el progreso de Tailandia hacia una sociedad digital más inclusiva y en la ampliación del acceso a los servicios digitales en beneficio de todos los ciudadanos".

"La nube está siendo adoptada con gran celeridad en toda la región de Asia y el Pacífico a medida que más clientes aprovechan todo el potencial de la nube más amplia, confiable y segura del mundo", subrayó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de infraestructura de AWS. "Gracias a esta nueva región de AWS en Tailandia, los clientes de todos los sectores podrán implementar aplicaciones avanzadas con un amplio conjunto de tecnologías de AWS que ofrecen tanto capacidades básicas en la nube, como por ejemplo, computación, almacenamiento, análisis y redes, como servicios para poder evolucionar rápidamente, entre ellos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Con el lanzamiento de hoy, AWS se enorgullece de sustentar la transformación digital de Tailandia y colaborar para acelerar su papel como centro regional de inteligencia artificial".

Con el lanzamiento de la Región de AWS en Asia y el Pacífico (Tailandia), AWS ya tiene 111 zonas de disponibilidad en 35 regiones geográficas y además anunció sus planes de implementar otras 15 zonas de disponibilidad más y cinco regiones de AWS más en México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la nube AWS European Sovereign Cloud. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que sitúan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas. La región de AWS en Asia y el Pacífico (Tailandia) consta de tres zonas de disponibilidad situadas lo suficientemente lejos unas de otras como para asegurar la continuidad empresarial de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para suministrar una baja latencia a las aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan varias zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene alimentación, refrigeración y seguridad física independientes, conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS centrados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad y de ese modo, lograr una tolerancia a fallos aún mayor.

AWS ofrece la cartera más amplia y profunda de servicios: abarca análisis, informática, bases de datos, IoT, IA generativa, aprendizaje automático, servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías en la nube. Los clientes, que van desde empresas emergentes y consolidadas hasta organizaciones del sector público y sin fines de lucro, podrán utilizar las tecnologías avanzadas del proveedor líder mundial de la nube para impulsar la innovación, satisfacer las preferencias de residencia de datos, lograr una latencia más baja y abastecer la demanda de servicios en la nube en Tailandia y en toda Asia y el Pacífico.

Los clientes y socios de AWS le dan la bienvenida a la región de AWS en Tailandia

Diversas organizaciones que integran Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y en Tailandia se destacan entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países de todo el mundo. Las empresas de Tailandia eligen AWS para innovar, mejorar la rentabilidad y agilizar la comercialización. Entre los clientes tailandeses que utilizan AWS se encuentran 2C2P, Ascend Money, Bank of Ayudhya, Charoen Pokphand Group (CP Group) y KASIKORN Business-Technology Group. Los clientes del sector público tailandés utilizan AWS para reducir sus costos y prestarles un servicio mejor a los ciudadanos locales. Entre estos clientes se destacan Big Data Institute (BDI), Digital Government Development Agency, Center of Excellence in Digital and AI for Mental Health (AIMET) y la Bolsa de Tailandia (SET). Las empresas emergentes y las pequeñas empresas tailandesas, en particular, BODA Technology & Consultancy, BOTNOI Group, Flow Account, Pomelo Fashion y Sunday Technology, recurren a AWS para escalar sus operaciones rápidamente a nivel nacional, a lo largo y a lo ancho de la región de Asia y el Pacífico y en todo el mundo.

Bank of Ayudhya Public Company Limited, uno de los bancos más prestigiosos de Tailandia, ha recurrido a AWS para afrontar una serie de desafíos específicos, como por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente, mejorar la accesibilidad financiera y optimizar la eficiencia operativa. El banco utiliza los servicios en la nube de AWS, en particular, el análisis de datos, el aprendizaje automático y la IA, para innovar y agilizar los procesos. "Siendo nuestro proveedor estratégico de la nube, AWS es fundamental dentro del programa en la nube de Krungsri, que atiende a más de 12 millones de personas. Al tener una región local de Tailandia, esto ampliará enormemente la asociación de Krungsri y AWS y además de generar nuevas posibilidades", explicó Pochara Vanaratseath, jefe de TI de Bank of Ayudhya Public Company Limited.

Charoen Pokphand Group (CP Group) es el conglomerado más grande de Tailandia y opera en más de 21 países en los sectores de la agroindustria, la alimentación, el comercio minorista, las telecomunicaciones y el comercio electrónico. CP Group utiliza AWS para promover la transformación digital, mejorar la eficiencia operativa, escalar rápidamente, mejorar las capacidades de análisis de datos, desarrollar productos y servicios digitales nuevos e innovar en sus diversas unidades de negocio. "Esta inversión de AWS es perfectamente coherente con nuestro compromiso de adoptar tecnología de vanguardia para impulsar el crecimiento sostenible y mejorar la vida de la gente", aseguró Thanasorn Jaidee, presidente de True Internet Data Center (True IDC), subsidiaria de CP Group. "La nueva región nos permitirá acelerar nuestras iniciativas de transformación digital, mejorar nuestra postura en cuanto a la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo y desarrollar soluciones innovadoras de manera más eficiente. Estamos encantados de poder aprovechar esta infraestructura local de AWS para servir mejor a nuestros clientes y contribuir a la economía digital de Tailandia".

Establecido en 2016, KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) es el brazo tecnológico de KASIKORNBANK, uno de los bancos comerciales más importantes de Tailandia y recurre a AWS para habilitar más de 400 aplicaciones para hacer que los servicios financieros sean accesibles, cómodos e inclusivos para los clientes de toda la región de Asia y el Pacífico. "Para nosotros, recurrir a AWS ha sido una estrategia revolucionaria que nos ha permitido consolidar nuestro liderazgo en el sector de las tecnologías financieras", aseguró Tawan Jithavech, director de tecnología de KBTG. "Elegimos AWS por su amplio espectro de servicios, su profunda experiencia en soluciones en la nube y la agilidad con la que pueden ayudarnos a escalar nuestras operaciones. Con la nueva región de AWS Tailandia, mejoraremos fácilmente los tiempos de respuesta de nuestra red, podremos sincronizar los datos de forma más eficaz y ofreceremos de forma constante servicios financieros superiores a nuestros clientes con más rapidez y seguridad, al confiar en la infraestructura más segura, confiable y disponible del mundo".

La agencia gubernamental tailandesa Big Data Institute (BDI) está a la vanguardia de la transformación de Tailandia, que va camino a convertirse en una nación impulsada por los datos con el desarrollo de la Plataforma Nacional de Big Data, que capacita a los organismos gubernamentales para formular políticas informadas que superen los principales retos económicos y sociales. BDI ha puesto en marcha diversas iniciativas de integración de datos, como por ejemplo, las plataformas Health Link, Travel Link y Thai Large Language Model (Thai LLM), todas ellas destinadas a mejorar la accesibilidad y utilidad de los datos en todos los sectores. "Con la nueva región de AWS Tailandia, nos complace anunciar que Big Data Institute migrará Health Link, nuestro servicio descentralizado de intercambio de información médica, a los centros de datos de AWS en Tailandia", afirmó el Dr. Tiranee Achalakul, presidente y director ejecutivo de BDI. "Health Link está configurado para brindarles una atención eficaz a los pacientes, al permitir un acceso fluido a las historias clínicas, sin almacenar información confidencial de forma centralizada. Elegimos AWS como nuestro principal proveedor de nube debido a su reconocida infraestructura segura, robusta y altamente escalable, junto con un excepcional servicio técnico de ingeniería y consultoría. A medida que ampliemos nuestra base de usuarios de Health Link, será imprescindible mantener un entorno operativo estable, seguro y eficiente y sabemos que con AWS podremos hacerlo".

La Bolsa de Tailandia (SET) ha sido el centro primario de negociación bursátil de Tailandia desde 1975 y su plataforma de negociación online facilita las operaciones de más de 3,6 millones de usuarios. AWS proporciona a la SET una infraestructura en la nube sólida, altamente escalable y de baja latencia para su plataforma de negociación bursátil online que puede cumplir los estrictos requisitos de seguridad y conformidad. "El número de inversores digitales no para de aumentar y por eso, es vital que SET se adapte rápidamente a las nuevas demandas del mercado y ofrezca servicios que satisfagan el apetito de esta creciente generación", afirmó Thirapun Sanpakit, vicepresidente ejecutivo sénior y jefe de la división de TI de la Bolsa de Tailandia. "El hecho de usar AWS en las plataformas de negociación online de SET nos ayuda a escalar los servicios fácilmente para permitir la actividad de 500.000 usuarios en simultáneo, al tiempo que mantenemos la máxima eficiencia operativa. Con la nueva región de AWS Tailandia, ampliaremos nuestra oferta de datos del mercado de baja latencia para mejorar aún más la experiencia de negociación de nuestros inversores".

La red de socios de AWS (APN) abarca decenas de miles de proveedores de software independientes e integradores de sistemas de todo el mundo. Los socios de AWS desarrollan soluciones y servicios innovadores en AWS y la APN colabora con los clientes al brindarles asistencia en los aspectos empresarial, técnico, de marketing y de salida al mercado. Los proveedores de software independientes, socios tecnológicos, integradores de sistemas y socios consultores de AWS ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo automatización y administración para los entornos en la nube de los clientes. Entre los socios de AWS en Tailandia se destacan Com7, Dailitech, Dakok, Deloitte, Fujitsu, G-Able, Inteltion, Metro Systems, MFEC, NTT DATA, SiS Distribution, SoftwareOne, True IDC y Yip in Tsoi & Co., Ltd. Para consultar la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

Dailitech es una empresa tecnológica tailandesa que se especializa en soluciones de datos e IA, con el foco puesto en los aspectos fundamentales de las migraciones de redes, seguridad y aplicaciones a la nube de AWS. "El lanzamiento de la región de AWS en Asia y el Pacífico (Tailandia) mejorará notablemente la capacidad de Dailitech para acelerar la innovación y mejorar el rendimiento para nuestros clientes en el sudeste asiático", explicó el Dr. Vit Niennattrakul, director general de Dailitech. "Además, estamos orgullosos y emocionados de que esta expansión de AWS consolide aún más la posición de Tailandia como actor clave en la economía digital de la región, y estamos seguros de que liberará un enorme potencial para las empresas tailandesas y para el pueblo tailandés".

NTT DATA, que integra el grupo global NTT, es un proveedor líder de servicios informáticos. Colaboran con AWS para prestar servicios de migración, gestión y optimización de la nube a las empresas de Tailandia. NTT DATA aprovecha la infraestructura y las herramientas de AWS para ayudar a los clientes a acelerar la transformación digital, mejorar la eficiencia operativa e innovar en áreas como la IoT y el análisis de datos. "Esta inversión estratégica de AWS es consonante con nuestro compromiso de impulsar la transformación digital en Tailandia y en la región de la ASEAN en general", señaló Sutas Kongdumrongkiat, director general de Tailandia, Camboya, Laos y Myanmar de NTT DATA. "La nueva región de AWS Tailandia nos permitirá ofrecer a nuestros clientes soluciones en la nube mejoradas con mejor rendimiento, menor latencia y mayor soberanía de datos. Siendo socios de AWS desde hace mucho tiempo, nos entusiasma mucho poder aprovechar esta infraestructura local para acelerar la innovación, particularmente en áreas como la IoT, las ciudades inteligentes y la Industria 4.0. Sin duda, este desarrollo consolidará la posición de Tailandia como centro digital y fomentará nuevas oportunidades para las empresas de diversos sectores".

Invertir en Tailandia

La nueva región de AWS en Asia y el Pacífico (Tailandia) es la última de las inversiones constantes de AWS en Tailandia para prestarles a los clientes servicios en la nube avanzados y seguros, junto con programas de capacitación, formación y compromiso con la comunidad. Desde 2020, AWS ha implementado seis ubicaciones de borde de Amazon CloudFront en Tailandia, que aceleran la entrega de datos, videos, aplicaciones y API a los usuarios de todo el mundo, con baja latencia y velocidades de transferencia muy elevadas. En 2020, AWS lanzó AWS Outposts en Tailandia para entregar infraestructura y servicios de AWS a prácticamente cualquier ubicación en las instalaciones o de borde, para una experiencia híbrida verdaderamente consistente. En 2022, AWS profundizó su inversión en Tailandia con el lanzamiento de zonas locales, AWS Local Zones, en Bangkok. Las AWS Local Zones son un tipo de implementación de infraestructura de AWS, que coloca servicios de computación, almacenamiento, bases de datos y demás servicios selectos más cerca de grandes poblaciones y centros industriales, lo que les permite a los clientes entregar aplicaciones que requieren una latencia de milisegundos de un solo dígito a los usuarios finales.

Desde 2017, AWS ha capacitado en habilidades en la nube a más de 50.000 personas en Tailandia. AWS sigue invirtiendo en mejorar las habilidades de los desarrolladores, estudiantes y la próxima generación de líderes de TI en Tailandia, con habilidades en la nube muy solicitadas a través de AWS Skills to Jobs Tech Alliance y programas de capacitación y certificación de AWS como AWS Academy. Además, AWS lanzó el programa "Tech for Digital Future" en Tailandia para brindar conocimientos básicos de informática en la nube a los estudiantes de nivel secundario y capacitación profesional sobre los fundamentos de la nube en tailandés. AWS Academy proporciona a las instituciones de educación superior de todo el mundo un plan de estudios sobre informática en la nube gratuito y listo para enseñar, que prepara a los estudiantes para las certificaciones de AWS reconocidas por el sector y los empleos en la nube más demandados. En la actualidad, AWS Academy imparte cursos en más de 30 universidades de Tailandia, entre ellas, la Universidad de Chulalongkorn, el Instituto de Tecnología Rey Mongkut de Ladkrabang, la Universidad de Mahidol, la Universidad de Siam y la Universidad Abierta de Sukhothai Thammathirat, que abarcan fundamentos sobre la nube, arquitectura de la nube, operaciones en la nube, desarrollo en la nube e ingeniería de datos, así como certificaciones especializadas relacionadas con el aprendizaje automático, la ciberseguridad y otros dominios. Desde la implementación del programa, la Academia AWS ha capacitado a más de un millón de estudiantes a nivel mundial.

Un compromiso con la sostenibilidad

Amazon se ha comprometido a convertirse en un negocio más sostenible y lograr el carbono neto cero en todas sus operaciones para 2040, 10 años antes del Acuerdo de París, en el marco de la comunidad The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019.

AWS trabaja sin descanso para encontrar formas de aumentar la eficiencia energética de sus centros de datos, al optimizar su diseño e invertir en chips especialmente diseñados, además de innovar con nuevas tecnologías de refrigeración. Un informe de Accenture encargado por AWS, estima que la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente que la que se implementa en las instalaciones y cuando las cargas de trabajo se optimizan en AWS, la huella de carbono asociada puede reducirse hasta un 99%. Con la nueva región de AWS en Asia y el Pacífico (Tailandia), los clientes también se beneficiarán de los esfuerzos de sostenibilidad de AWS en toda su infraestructura. Para más información sobre los esfuerzos de sostenibilidad de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services es la nube más integral y más adoptada del mundo. AWS no ha parado de ampliar sus servicios para poder incorporar prácticamente cualquier carga de trabajo y ya cuenta con más de 240 servicios totalmente equipados para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), móviles, seguridad, híbridos, medios de comunicación y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones desde 111 zonas de disponibilidad en 35 regiones geográficas. Además, ha anunciado sus planes de implementar otras 15 zonas de disponibilidad y cinco regiones de AWS más en México, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la Nube Soberana Europea de AWS. Millones de clientes, entre ellos, las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las agencias gubernamentales líderes, confían en AWS para potenciar su infraestructura, ser más ágiles y reducir sus costos. Para saber más sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: la obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, la pasión por la invención, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los clientes, las compras con 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos pioneros de Amazon. Para más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

