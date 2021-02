Avril, la adolescente trans que se suicidó por el rechazo de sus padres y maestros

Francia.- La comunidad LGBT ha alzado su vos para exigir justicia por la muerte de la adolescente Avril de 17 años de edad que se quitó la vida luego de ser rechazada por sus padres y maestros.

A dos meses de su muerte, la cual se registró el pasado 16 diciembre, defensores de los derechos humanos piden el cese a la discriminación.

Según la denuncia, la menor de edad decidió suicidarse por el acoso escolar y la transfobia que sufrió después circulara un video en las redes sociales.

En la filmación se ve a Avril siendo indagada y regañada por una docente que le gritó que en el colegio no podía llevar falda.

Conocidos de la menor indicaron que ella decidió ponerse una falda para ir al colegio con la intención de empezar a romper los estereotipos.

Pero su deseo se convirtió en pesadilla, cuando la grabación de su maestra gritándole llegó hasta sus padres; quienes decidieron correrla de la casa.

Fue la propia Avril que publicó el video de la consejera escolar haciéndole la prohibición. “Porque, una vez más, algunas personas tienen opiniones diferentes a las tuyas y no son de tu edad. Es así de simple. No tienen la misma educación“, gritaba la docente.

La menor se quitó la vida en una vivienda temporal, donde vivía desde hace unos meses por el rechazo de sus progenitores.

“Tenemos que brindarles a los niños y adolescentes trans un futuro que no sea una lucha constante por sobrevivir. La tolerancia no es suficiente, la supervivencia no es suficiente, queremos vivir con alegría”, continúa. “Se suicidó por haber sido invisible, negada… por haber padecido transfobia a diario”, indicó la asociación LGBT.