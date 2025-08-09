Aviso de oferta no solicitada y no conforme en el proceso de venta de CITGO

PEMBROKE, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Gold Reserve Ltd. (TSX.V: GRZ) (BSX: GRZ.BH) (OTCQX: GDRZF) ("Gold Reserve" o la "Compañía") anuncia que el funcionario especial (Special Master) presentó un aviso de una propuesta no solicitada y competitiva para adquirir las acciones de PDV Holding, Inc. ("PDVH"), la compañía matriz indirecta de CITGO Petroleum Corp. Además, presentó una versión por escrito de la propuesta, en la que declara lo siguiente:

SE INFORMA ADEMÁS QUE el 1 de julio de 2025, el Tribunal dio su autorización para que el Funcionario especial se comunicara con el Postor B en relación con la Oferta no solicitada de éste y reactivara el acceso del Postor B a la sala de datos virtual. Desde la recepción de la Oferta no solicitada del Postor B, el Funcionario se ha mantenido en contacto con el Postor B en relación con el progreso de la transacción propuesta. El Funcionario considera que el Postor B está en tratativas con diversas partes cuyo consentimiento o acuerdo es necesario según los términos de la transacción propuesta; sin embargo, al momento de esta presentación, el Funcionario aún no ha recibido la documentación de ninguno de los acuerdos mencionados. Por consiguiente, a la fecha del presente, el Funcionario considera que la oferta no solicitada del Licitador B todavía no es una propuesta superior (tal y como se define en el acuerdo de compra venta). Véase D.I. 1837, Anexo B, página 63, § 6.16.

El aviso y la propuesta por escrito se pueden consultar aquí.

Se puede consultar la descripción completa del procedimiento de venta de Delaware en el sistema de acceso público a los registros electrónicos judiciales en Crystallex International Corporation contra la República Bolivariana de Venezuela, 1:17-mc-00151-LPS (D. Del.) y las causas relacionadas.

Advertencia legal sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado tiene "declaraciones prospectivas" según los términos de las leyes federales de valores correspondientes de EE. UU. e "información prospectiva" según los términos de las leyes provinciales y territoriales de valores canadienses correspondientes y manifiesta las intenciones, esperanzas, creencias, expectativas o predicciones de Gold Reserve y su gerencia. Las declaraciones prospectivas se fundan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, si bien la gerencia considera razonables en este momento, dependen de forma inherente de una serie de incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas. Estas declaraciones suelen caracterizarse por el uso de palabras como "anticipar", "planear", "continuar", "esperar", "proyectar", "pretender", "considerar", "anticipar", "estimar", "poder", "hará", "potencial", "propuesto", "posicionado" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones "pueden" ocurrir u "ocurrirán". Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con cualquier oferta presentada por la Compañía para la compra de las acciones de PDVH (la "Oferta").

Se advierte al lector que dichas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros riesgos que pueden hacer que los acontecimientos, resultados o consecuencias reales de Gold Reserve difieran sustancialmente de los resultados, consecuencias, rendimiento o logros estimados expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluyendo, entre otros: la discreción del Perito Judicial para considerar la Oferta, entablar conversaciones o negociaciones al respecto, la Oferta no sea aprobada por el Tribunal como la "Oferta Final Recomendada" en virtud de los Procedimientos de Licitación, y si es aprobada por el Tribunal, puede que no se cierre, incluso como resultado de no obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias, incluyendo, entre otras, las aprobaciones necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos ("OFAC"), el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos o la Bolsa de Valores TSX Venture, el incumplimiento por parte de la compañía o de cualquier otra parte de obtener suficiente financiación mediante capital y/o deuda, o cualquier aprobación necesaria de los accionistas, o de cumplir otras condiciones para llevar a cabo cualquier transacción resultante de la Oferta, que la compañía pueda perder cualquier depósito en efectivo realizado debido al incumplimiento de la Oferta o por cualquier otro motivo, que la realización de la Oferta o cualquier transacción resultante de la misma pueda implicar costos, responsabilidades o retrasos inesperados, que, antes o como resultado de la finalización de cualquier transacción contemplada en la Oferta, el negocio de la Compañía pueda experimentar interrupciones significativas debido a la incertidumbre relacionada con la transacción, las condiciones del sector, las guerras arancelarias u otros factores, la capacidad de ejecutar el auto de embargo concedido a la Compañía, que no se cumpla el calendario establecido para diversos informes y/u otros asuntos relacionados con el Proceso de Venta, la capacidad de la Compañía para participar de otro modo en el Proceso de Venta (y los costos relacionados con el mismo), ) el importe, si lo hubiera, de los ingresos asociados al Proceso de Venta, las reclamaciones concurrentes de otros acreedores de Venezuela, PDVSA y la Compañía, incluyendo cualquier interés sobre las sentencias de dichos acreedores y cualquier prioridad que se les otorgue, las incertidumbres con respecto a posibles acuerdos entre Venezuela y otros acreedores y el impacto de dichos acuerdos en el monto de los fondos que podrían estar disponibles en el marco del Proceso de Venta, y los ingresos del Proceso de Venta podrían no ser suficientes para satisfacer íntegramente los montos pendientes en virtud del laudo arbitral de la Compañía de septiembre de 2014 y/o la sentencia correspondiente de los Estados Unidos del 15 de noviembre de 2015, y las ramificaciones de la quiebra con respecto al proceso de venta y/o los reclamos de la compañía, incluso como resultado de la prioridad de otras reclamaciones. Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar a cualquiera de las declaraciones prospectivas de la Compañía. Para un análisis más detallado de los factores de riesgo que afectan al negocio de la Compañía, véase el Informe de gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024 y otros informes que se han presentado en SEDAR+ y que están disponibles en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca.

Se advierte a los inversores que no deben depositar un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas posteriores, tanto escritas como verbales, atribuibles a Gold Reserve o a las personas que actúen en su nombre, quedan expresamente condicionadas en su totalidad por esta advertencia. Gold Reserve renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar del modo que fuere las declaraciones prospectivas o la lista anterior de supuestos o factores, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo, con sujeción a sus obligaciones de divulgación en virtud de las normas aplicables promulgadas por las leyes provinciales y territoriales canadienses sobre valores.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA TSX VENTURE EXCHANGE) ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO DE PRENSA.

Para saber más sobre Gold Reserve Ltd., visite: https://www.goldreserve.bm.

