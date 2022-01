AVISO A LA PRENSA: El 28 de enero, la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford presentará los hallazgos del informe de investigación del Estado de los Emprendimientos Latino 2021

El séptimo foro anual presenta los datos más recientes sobre prácticas comerciales, oportunidades de crecimiento y desafíos continuos que enfrentan los empresarios latinos en los EE. UU.

QUÉ:

La Iniciativa para Emprendedores Latinos de Stanford (Stanford Latino Entrepreneurship Initiative, SLEI) en la Escuela de Negocios de Posgrado (Graduate School of Business, GSB) de Stanford, en colaboración con la Red de Acción de Negocios Latinos (Latino Business Action Network, LBAN), presentará virtualmente los últimos hallazgos de investigación y tendencias sobre los Emprendimientos Latinos en los EE.UU. en el séptimo Foro Anual del Estado de los Emprendimientos Latinos.

El Informe del Estado de los Emprendimientos Latinos de 2021 examina los datos de una encuesta de 15 000 propietarios de empresas, incluidas 7500 empresas de empleadores propiedad de latinos y 7500 empresas de empleadores propiedad de blancos no latinos, que es la encuesta más grande hasta la fecha. Durante el foro, un panel de empresarios latinos discutirá el impacto continuo de COVID-19 en sus negocios, así como otros temas del informe, como la calidad de los empleos creados por los latinos y la viabilidad financiera de las empresas propiedad de latinos en los EE. UU.

Entre los hallazgos del informe:

Es más probable que se exija a los latinos que proporcionen garantías para asegurar el financiamiento a pesar de que las empresas de empleadores propiedad de latinos tienen características crediticias similares a las empresas de empleadores propiedad de blancos.

Los fondos del PPP brindaron un mayor salvavidas para las empresas propiedad de latinos durante la pandemia, a pesar de algunos desafíos para acceder a ellos.

Los latinos tenían más probabilidades de aprovechar sus ahorros personales y maximizar sus tarjetas de crédito y el valor acumulado de su vivienda para capear la pandemia.

Tanto los dueños de negocios latinos como los blancos son generalmente optimistas sobre su capacidad para recuperarse de la pandemia.

CUÁNDO:

Viernes, 28 de enero, 1:00 p. m. a 3:00 p. m. PST

DÓNDE:

En línea

QUIÉN:

Bienvenida: Arturo Cázares, director ejecutivo de LBAN

Palabras de apertura: Marc Tessier-Lavigne, presidente de la Universidad de Stanford

Acerca de SLEI y LBAN: Jerry I. Porras, profesor emérito de The Lane Professor of Organizational Behavior and Change de Stanford GSB, y asesor del cuerpo docente de SLEI

Acerca de la investigación de SLEI: Paul Oyer, decano asociado sénior de Asuntos Académicos, profesor de The Mary and Rankine Van Anda Entrepreneurial y profesor de Economía de Stanford GSB, y asesor del cuerpo docente de SLEI

Presentación de la investigación: Marlene Orozco, Directora Asociada, SLEI

Panel de debate:

LeAnna Fresquez, vicepresidenta ejecutiva, Fresquez Concessions

Daniel Montes, presidente y director ejecutivo de Brilliant General Maintenance Inc.

Paola Santana, fundadora y directora ejecutiva, Social Glass

Conversatorio:

Jonathan Levin, profesor y decano de Philip H. Knight de Stanford GSB

Isabella Casillas Guzman, administradora, administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.

Observaciones finales: Víctor Arias Jr., presidente y cofundador, LBAN

ASISTENCIA Y OPORTUNIDADES DE ENTREVISTAS

La presentación constará en acta, y se pueden admitir pedidos de entrevistas individuales. Para confirmar asistencia y programar entrevistas, es necesario registrarse como medio de comunicación.

