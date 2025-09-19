Aviones caza rusos invaden espacio aéreo de Estonia: tensión crece

El jueves, dos aviones caza rusos invadieron el espacio aéreo de Estonia, un país miembro de la OTAN, generando una rápida reacción por parte de aeronaves aliadas. El episodio, confirmado por el Ministerio de Defensa de Estonia, reaviva la inquietud sobre la seguridad europea y la presencia militar de Rusia en la región báltica.

La OTAN respondió de forma inmediata, desplegando interceptores para vigilar y escoltar a las aeronaves rusas fuera del espacio aéreo estonio. Las autoridades estonias señalaron la gravedad de esta incursión y denunciaron una violación directa de su soberanía, instando a Moscú a evitar este tipo de provocaciones en el futuro.

Varios aliados de la OTAN expresaron su apoyo a Estonia y condenaron la acción rusa. Estados Unidos y otros miembros del pacto atlántico recalcaron la importancia de la defensa colectiva en la región. Especialistas en seguridad advierten que este tipo de incidentes incrementa el riesgo de confrontaciones accidentales en Europa del Este.

No es la primera vez que aviones rusos desafían el espacio aéreo de países fronterizos con Rusia. Incursiones similares han ocurrido en el pasado, pero la cercanía con los recientes conflictos en Ucrania y el aumento de la actividad militar hacen que la situación actual sea especialmente delicada.