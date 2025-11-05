Avión de carga de DHL se estrella en Lituania

Un avión de carga de la empresa DHL se estrelló la mañana del lunes al intentar aterrizar en el aeropuerto de Vilna, capital de Lituania. La aeronave se deslizó hasta impactar contra una vivienda, causando la muerte de un miembro español de la tripulación, aunque no se reportaron víctimas en tierra.

De acuerdo con las autoridades locales, la causa del accidente continúa bajo investigación. Un video de vigilancia mostró que el avión descendía con normalidad antes del amanecer, pero segundos después explotó en una gran bola de fuego detrás de un edificio. El momento exacto del impacto no quedó registrado.

El jefe de inteligencia de Lituania, Darius Jauniškis, declaró que no se descarta la posibilidad de un acto terrorista o de sabotaje, y señaló que una de las líneas de investigación considerará una posible participación rusa, aunque hasta el momento no existe evidencia concreta que lo confirme.

Fuentes de seguridad occidentales han expresado preocupación por una serie de presuntos actos de sabotaje atribuidos a la inteligencia rusa, en respuesta al apoyo de varios países europeos a Ucrania. Entre estos incidentes se incluyen ataques incendiarios, campañas de desinformación y la colocación de dispositivos explosivos en paquetes. En julio, un artefacto similar se incendió en un centro de mensajería en Alemania, y otro fue reportado en un almacén en Inglaterra.

Las autoridades lituanas continúan recopilando información para esclarecer las causas del siniestro y determinar si se trató de un accidente o un acto deliberado.