AVEDA se lanza en la tienda Amazon Premium Beauty en EE. UU.

MINEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--AVEDA, una empresa pionera en productos de belleza a base de plantas y de alto rendimiento, anuncia su lanzamiento en la tienda Amazon Premium Beauty de EE. UU., llevando su variedad de productos veganos para el cabello, la piel, el cuerpo y el estilo de vida a nuevos consumidores de todo el país.





“Con el lanzamiento de AVEDA en la tienda Amazon Premium Beauty de EE. UU., no solo queremos mostrar AVEDA a más personas, sino que también destacamos nuestra increíble red de salones”, comentó Shane Wolf, presidente de AVEDA & Hair Care. “Esta nueva experiencia en línea es una puerta de entrada para todos a nuestros productos de cuidado capilar vegano de alto rendimiento, que incluye desde innovaciones hasta clásicos icónicos”.

Los clientes de Amazon pueden comprar una amplia selección de productos AVEDA, incluidas sus franquicias más vendidas Botanical Repair™ para la construcción y reparación de enlaces, Invati Ultra Advanced™ para problemas de afinamiento del cabello y Be Curly Advanced™ para el cuidado específico de rizos, bucles y ondas. Los compradores también pueden explorar colecciones de aromas exclusivos como Shampure™, Rosemary Mint y Cherry Almond, productos esenciales para el cuidado corporal como Hand Relief™ y ofertas de estilismo como Aveda Wooden Paddle Brush.

La tienda de AVEDA en Amazon Premium Beauty EE. UU. ofrece una Guía para el cuidado del cabello inmersiva, una página educativa creada en colaboración con profesionales de la red AVEDA que incluye videos, productos destacados y relatos para ayudar a las consumidoras a recrear su estilo de salón en su propio hogar.

Desde su fundación, la misión de AVEDA ha sido cuidar del mundo. AVEDA es una empresa orgullosamente vegana, aprobada por Leaping Bunny y con certificación B Corporation, que promueve la concienciación y recauda fondos para iniciativas de limpieza del agua en todo el mundo. La compañía prioriza el cuidado integral de las personas, combinando la ciencia moderna con el arte ancestral del Ayurveda para ofrecer productos y servicios holísticos basados ​​en rituales que satisfacen las necesidades tanto de consumidores como de profesionales.

Siga a @AVEDA y @amazon en las redes sociales y compre productos AVEDA en la tienda Amazon Premium Beauty de EE. UU. en amazon.com/AVEDA.

ACERCA DE AVEDA

Nuestra misión en AVEDA es cuidar el mundo en el que vivimos, ya sea con los productos que fabricamos o nuestra contribución en la sociedad. En AVEDA, nos esforzamos por ser ejemplos de liderazgo y responsabilidad ambiental, no solo en el mundo de la belleza, sino en todo el mundo.

AVEDA, una fuerza de la naturaleza desde 1978, fue fundada por el estilista Horst Rechelbacher con la misión de cuidar el mundo en el que vivimos. AVEDA crea productos veganos de origen vegetal y de alto rendimiento elaborados con cuidado para las personas y el planeta destinados al mantenimiento del cabello, la piel y el cuerpo. AVEDA utiliza tecnologías botánicas y química ecológica, combinando los principios de la ciencia moderna con el arte ancestral de la curación ayurvédica. AVEDA cuenta con certificación Leaping Bunny de Cruelty Free International y B Corp, cumpliendo con altos estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. Los productos AVEDA están disponibles en más de 45 mercados en todo el mundo en tiendas independientes, salones asociados, tiendas especializadas y en AVEDA.com. Para todo tipo de cabello, para todos.

Acerca de The Estée Lauder Companies



The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es administrador de marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la Compañía se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD, y BALMAIN Beauty.

