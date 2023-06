Avaya y Alvaria se asocian para ofrecer capacidades salientes de avanzada para las transformaciones proactivas de la experiencia del cliente

Presentan alianza innovadora diseñada para ayudar a las marcas más grandes del mundo durante la transición de las experiencias de cliente reactivas a las proactivas en la nube.

ORLANDO, Florida.–(BUSINESS WIRE)–Alvaria anunció hoy que acaba de ampliar su alianza con Avaya, proveedor líder de soluciones de experiencia de cliente, para seguir consolidando la cartera de productos en la nube de Avaya con capacidades salientes de avanzada. En el marco de la colaboración histórica de ambas compañía en el programa DevConnect Technology Partner de Avaya, esta colaboración perfeccionada apunta a generar experiencias proactivas de acercamiento al cliente para ofrecer innovación sin interrupciones, además de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y coordinar la actividad de compromiso en todos los estamentos de la empresa.





Alvaria integrará sus soluciones Alvaria Cloud para interacciones salientes, gestión normativa y de cumplimiento, además de capacidades de tiempo de llamada muy convenientes gracias al centro de contacto Elite de Avaya y sus soluciones Enterprise Cloud. Con esta integración, los clientes de Avaya tendrán capacidades salientes de avanzada, para elaborar campañas modernas, proactivas y que cumplan con la normativa y ayuden a captar clientes, cobros, crecimiento, además de mejorar la fidelización y la retención de los clientes.

“Las capacidades salientes son imprescindibles para que las estrategias de atención al cliente tengan éxito y Alvaria reconoce su importancia”, explicó Alan Masarek, director general de Avaya. “Gracias a la ampliación de la alianza con Avaya, los clientes conjuntos pueden optimizar sus campañas salientes al tiempo que garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos. Con la integración de las soluciones salientes y de cumplimiento normativo de Alvaria, las organizaciones están en condiciones de ofrecerles a sus clientes las mejores experiencias y facilitar interacciones eficientes y efectivas con los agentes de los centros de llamadas que utilizan las herramientas de Avaya”.

La asociación entre Alvaria y Avaya tiene una serie de ventajas para los clientes, al darles acceso a capacidades de avanzada de interacción saliente, de modo que las empresas pueden aprovechar al máximo sus esfuerzos de adquisición y retención de los clientes. La integración de las soluciones de gestión regulatoria y de cumplimiento asegura el cumplimiento de las regulaciones de la industria, mitigando los riesgos y consolidando la confianza del cliente. Además, la incorporación de las capacidades de tiempo de llamada conveniente mejora la eficiencia de las campañas salientes, aumentando así la probabilidad de éxito de los compromisos con los clientes.

“Personalmente, me llena de orgullo poder anunciar nuestra colaboración entre Alvaria y Avaya, en el marco del evento Avaya Engage”, comentó Jeff Cotten, director general de Alvaria. “Con mi equipo estamos encantados de poder brindarles a las empresas blue chip que forman la clientela de Avaya estrategias salientes proactivas de experiencia del cliente perfeccionadas, operaciones de negocio racionalizadas y la capacidad de superar los desafíos regulatorios”.

Con el compromiso de capacitar a las empresas para ofrecerles experiencias excepcionales a los clientes, la alianza entre Alvaria y Avaya es un paso contundente en pos de lograr ese objetivo.

Las capacidades salientes de Alvaria Cloud estarán disponibles a través de Avaya y los socios de canal de Avaya a fin de este año.

Acerca de Alvaria

Alvaria asiste a las organizaciones para que puedan gestionar con eficiencia la fuerza laboral moderna, lograr su compromiso y conectarse de manera compatible con los clientes actuales y potenciales. Nuestra multiplataforma abierta e innovadora fue diseñada para dos competencias básicas: una plataforma de gestión del compromiso de los empleados con numerosas funciones útiles, intuitiva e inteligente y una plataforma de contacto para diversos canales, proactiva y conforme a las normativas. Alvaria, el producto de la fusión de Aspect Software y Noble Systems, dos líderes mundiales, celebra con orgullo sus 50 años en el negocio de renovar la experiencia del cliente y del empleado.

ALVARIA. Reshaping Customer Experience™. Para saber más al respecto, visite www.alvaria.com.

Acerca de Avaya

Los negocios se construyen en función de las experiencias que ofrecen y todos los días, Avaya ofrece millones de esas experiencias. Avaya está transformando el futuro de las experiencias del cliente, con innovación y asociaciones que ofrecen beneficios empresariales que cambian el juego. Nuestras soluciones de comunicaciones potencian las experiencias de cliente, haciéndolas más inmersivas, personalizadas y memorables para ayudar a las organizaciones a cumplir sus ambiciones estratégicas y los resultados que quieren lograr. Juntos, nos comprometemos a promover el crecimiento de su negocio, con experiencias que importan. Más información en http://www.avaya.com.

