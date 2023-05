Avaya, líder en el mercado de la experiencia del cliente, escribe un nuevo capítulo de aceleración en crecimiento e innovación

Invierte para promover la innovación en la cartera de comunicaciones en la nube, en particular, en las ofertas de experiencia del cliente y las hojas de ruta de productos a largo plazo

Resurge de la quiebra según el Capítulo 11 con casi 650 millones de dólares de liquidez y una importante flexibilidad financiera

MORRISTOWN, Nueva Jersey.–(BUSINESS WIRE)–Avaya Holdings Corp. (“Avaya” o la “Compañía”), líder mundial en soluciones de experiencia del cliente, anunció hoy que ha concretado su reestructuración financiera y ha salido del proceso de quiebra establecido en el Capítulo 11 con una estructura de capital orientada al crecimiento que abarca 650 millones de dólares de liquidez y un ratio de apalancamiento neto inferior a 1x. Este hito constituye un paso crucial en el proceso de transformación empresarial de la Compañía.

Alan Masarek, director general de Avaya, declaró al respecto: “ Hoy hemos dado vuelta la página y entramos en un nuevo futuro para Avaya, nuestro personal y nuestros clientes. Nos llena de entusiasmo poder hacer realidad la ardua labor que hemos hecho para transformar nuestro negocio. Estamos avanzando con importantes recursos financieros para acelerar la inversión en nuestra cartera mientras seguimos generando innovación sin interrupciones, en beneficio de nuestros clientes, que se encuentran en distintas fases de su migración hacia la nube. Quieren avanzar a un ritmo que satisfaga sus necesidades empresariales y de forma tal que les permita adoptar funcionalidades avanzadas sin tener que interrumpir el negocio. La hoja de ruta de los productos de Avaya es nueva y se optimizó y diseñó para lograr justamente eso, incorporando los aportes de nuestros clientes sobre las capacidades que les parecen más significativas. En un momento en el que la innovación nunca ha sido tan importante para el éxito de una organización, es un orgullo para nosotros poder ser una respuesta para superar los desafíos más acuciantes de nuestros clientes”.

Avaya se centra en aprovechar su marca icónica, su huella internacional de clientes y su amplio ecosistema de socios para ofrecer innovación sin interrupciones a escala global. La Compañía seguirá destinando las inversiones en innovación de productos a la plataforma Avaya Experience Platform, con la cual, las organizaciones pueden mejorar sus capacidades en experiencia del cliente en una amplísima variedad de canales de comunicación. Desde principios de año, la compañía ha implementado más de 150 funciones nuevas y mejoras de producto en toda su cartera y ha lanzado Avaya Enterprise Cloud, una instancia específica para las principales soluciones de software de centro de contacto, colaboración y comunicaciones unificadas de Avaya para grandes empresas. Avaya está en óptimas condiciones para capitalizar su impulso en el desarrollo de productos y responder a las necesidades actuales y futuras de sus clientes.

Además, Masarek agregó: “ También tenemos el agrado de darle una cálida bienvenida a un nuevo Directorio, con amplia experiencia en el sector y liderazgo financiero que ayudará a Avaya a marcar el comienzo de una nueva era de crecimiento y excelencia operativa. Los flamantes miembros del Directorio nos aportan décadas de experiencia, conocimientos y habilidades relevantes para apoyar a Avaya a medida que invertimos en impulsar la próxima ola de innovación en comunicaciones empresariales y darles a nuestros clientes y socios soluciones auténticas de experiencia del cliente en diversos canales”.

El Directorio de Avaya ahora consta de nueve directores:

Alan Masarek, quien es un innovador de la industria con más de 30 años de experiencia a la cabeza de empresas de comunicaciones, tecnologías de la información y servicios empresariales

quien es un innovador de la industria con más de 30 años de experiencia a la cabeza de empresas de comunicaciones, tecnologías de la información y servicios empresariales Patrick Bartels, socio gerente de Redan Advisors, LLC, quien aporta más de 20 años de experiencia impulsando el valor en beneficio de las partes interesadas, tanto en empresas privadas como públicas, facilitando el gobierno corporativo, la alineación de incentivos, la evaluación de la gestión, las finanzas, los mercados de capitales y las fusiones y adquisiciones.

socio gerente de Redan Advisors, LLC, quien aporta más de 20 años de experiencia impulsando el valor en beneficio de las partes interesadas, tanto en empresas privadas como públicas, facilitando el gobierno corporativo, la alineación de incentivos, la evaluación de la gestión, las finanzas, los mercados de capitales y las fusiones y adquisiciones. Patrick Dennis, director general de ExtraHop, quien aporta casi 25 años de experiencia en la dirección empresas públicas y privadas de crecimiento intensivo en los sectores del software y las tecnologías de la información, entre otros como director general de Alvaria y Guidance Software y en cargos directivos en EMC y Oracle.

director general de ExtraHop, quien aporta casi 25 años de experiencia en la dirección empresas públicas y privadas de crecimiento intensivo en los sectores del software y las tecnologías de la información, entre otros como director general de Alvaria y Guidance Software y en cargos directivos en EMC y Oracle. Robert Kalsow-Ramos, socio de Capital privado en Apollo Global Management, Inc. quien es un profesional experto en inversión, con profundos conocimientos en los sectores de la tecnología y los servicios y una amplia trayectoria de éxitos en el trabajo con los equipos directivos para impulsar el crecimiento, la innovación y la creación de valor en beneficio de las partes interesadas.

socio de Capital privado en Apollo Global Management, Inc. quien es un profesional experto en inversión, con profundos conocimientos en los sectores de la tecnología y los servicios y una amplia trayectoria de éxitos en el trabajo con los equipos directivos para impulsar el crecimiento, la innovación y la creación de valor en beneficio de las partes interesadas. Marylou Maco, quien en su último cargo se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Ventas mundiales y operaciones de campo de Genesys, aporta tres décadas de experiencia en el sector y conocimientos técnicos para impulsar los ingresos y ampliar la cuota de mercado en software empresarial, servicios en la nube y computación en red para organizaciones mundiales.

quien en su último cargo se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Ventas mundiales y operaciones de campo de Genesys, aporta tres décadas de experiencia en el sector y conocimientos técnicos para impulsar los ingresos y ampliar la cuota de mercado en software empresarial, servicios en la nube y computación en red para organizaciones mundiales. Aaron Miller, quien es socio de Capital privado de Apollo Global Management, Inc. y responsable de Apollo Portfolio Performance Solutions, aporta tres décadas de experiencia operativa en la conducción de numerosas transformaciones empresariales de éxito en diversos sectores.

quien es socio de Capital privado de Apollo Global Management, Inc. y responsable de Apollo Portfolio Performance Solutions, aporta tres décadas de experiencia operativa en la conducción de numerosas transformaciones empresariales de éxito en diversos sectores. Donald E. Morgan, III asesor financiero matriculado, director de inversiones, socio gerente y gerente de carteras de Brigade Capital Management, LP, quien fue cofundador de la empresa en 2006 y ha desempeñado una función decisiva en el crecimiento de la empresa, que hoy gestiona unos 26.000 millones de dólares en activos.

director de inversiones, socio gerente y gerente de carteras de Brigade Capital Management, LP, quien fue cofundador de la empresa en 2006 y ha desempeñado una función decisiva en el crecimiento de la empresa, que hoy gestiona unos 26.000 millones de dólares en activos. Tod Nielsen, quien en su último cargo fue presidente y director general de TalkWalker, es veterano de la industria, con décadas de experiencia en cargos directos, particularmente a la hora de conectar a los clientes a las plataformas de SaaS y de software, entre ellos, funciones ejecutivas en Salesforce, VMWare, Heroku, Oracle y Microsoft.

quien en su último cargo fue presidente y director general de TalkWalker, es veterano de la industria, con décadas de experiencia en cargos directos, particularmente a la hora de conectar a los clientes a las plataformas de SaaS y de software, entre ellos, funciones ejecutivas en Salesforce, VMWare, Heroku, Oracle y Microsoft. Jacqueline Woods, directora de marketing de Teradata, quien es ejecutiva de tecnología y marketing, con una trayectoria sólida de liderazgo en transformaciones corporativas y desarrollo de negocios de éxito, que enriquecen las experiencias de los clientes.

Finalmente, Masarek concluyó: “ Agradezco el firme apoyo que han demostrado nuestros inversores durante todo este proceso, así como a nuestros clientes, socios, miembros del equipo y demás partes interesadas por su inquebrantable compromiso y confianza en Avaya”.

Asesores

Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor jurídico de Avaya, Evercore Group L.L.C. actuó como asesor financiero y AlixPartners, LLP actuó como asesor de la reestructuración.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Centerview Partners LLC and Alvarez & Marsal LLP fueron los asesores jurídicos, banqueros de inversión y asesores financieros, respectivamente, de un grupo ad hoc de prestamistas de Avaya. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fue el asesor jurídico y FTI Consulting, Inc. actuó como asesor financiero de un grupo ad hoc de prestamistas de primer gravamen de Avaya. Debevoise & Plimpton LLP actuó como asesor jurídico de determinados titulares de pagarés canjeables garantizados de Avaya.

Acerca de Avaya

Las empresas se construyen a partir de las experiencias que ofrecen y todos los días, millones de esas experiencias son suministradas por Avaya Holdings Corp. Avaya le está dando forma al futuro de las experiencias del cliente, con innovación y asociaciones que generan beneficios empresariales que cambian las reglas del juego. Nuestras soluciones de comunicaciones potencian las experiencias del cliente, haciéndolas más inmersivas, personalizadas y memorables para ayudar a las organizaciones a cumplir sus ambiciones estratégicas y lograr los resultados deseados. Juntos, nos comprometemos a desarrollar su negocio al ofrecer experiencias que importan. Más información al respecto en http://www.avaya.com.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Determinadas afirmaciones del presente comunicado, así como de otros informes, materiales y declaraciones orales que la empresa difunde periódicamente al público, constituyen “declaraciones prospectivas” según los términos de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos (“PSLRA”, por sus siglas en inglés). En general, palabras como “anticipar”, “estimar”, “esperar”, “podría”, “pretender”, “creer”, “planificar”, “objetivo”, “prever” y expresiones similares, o sus equivalentes negativos, sirven para identificar las declaraciones prospectivas. Dichas afirmaciones reflejan las expectativas actuales de la gerencia, los objetivos estratégicos, las perspectivas empresariales, los resultados económicos y la situación financiera previstos y otras cuestiones similares. Las declaraciones prospectivas son inherentemente inciertas y dependen de una variedad de supuestos, riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos o esperados por la dirección de la empresa. Dichos factores incluyen, a título meramente enunciativo: la capacidad de la empresa para mantener relaciones con sus proveedores, clientes, empleados y otros terceros, así como con las autoridades reguladoras; es posible que las oportunidades de mercado no se desarrollen para las soluciones y servicios de la empresa de la forma que ésta prevé y que la empresa no consiga desarrollar nuevas soluciones y servicios innovadores para seguir el ritmo de los cambios tecnológicos acelerados, la evolución de las normas del sector y las preferencias de los clientes, el impacto y el calendario de las medidas de ahorro de costes y los requisitos legales locales relacionados en varias jurisdicciones, la eficacia del control interno de la empresa sobre la información financiera y los controles y procedimientos de divulgación y la posibilidad de que se produzcan otras debilidades sustanciales en los controles internos de la empresa sobre la información financiera u otras debilidades potenciales de las que la empresa no tenga conocimiento actualmente o que no se hubieran detectado, así como el impacto de los litigios y los procedimientos reguladores. Estas declaraciones no garantizan los resultados futuros y los acontecimientos o resultados reales pueden diferir significativamente de sus expresiones. Los acontecimientos o resultados reales dependen de una serie de riesgos conocidos y desconocidos importantes, incertidumbres y demás factores, muchos de los cuales escapan al control de la empresa. Debe entenderse que no es posible predecir ni identificar todos esos factores. Teniendo en cuenta estos riesgos, se recomienda a los inversores y analistas que no depositen un grado de confianza indebido en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones de carácter prospectivo se refieren únicamente a la fecha del documento en el que se publican. La empresa rechaza cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas como consecuencia de disponer de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo, salvo que así lo exija la ley. Estas declaraciones constituyen las declaraciones de advertencia de la empresa en virtud de la PSLRA.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

