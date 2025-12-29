Avatar: Fire and Ash supera expectativas en su segundo fin de semana

El fenómeno cinematográfico Avatar: Fire and Ash ha superado las expectativas en su segundo fin de semana, consolidando su posición como uno de los estrenos más importantes del año.

Según reportes oficiales, la secuela dirigida por James Cameron no solo mantuvo el liderazgo en la taquilla internacional, sino que también logró cifras notables que refuerzan la popularidad de la franquicia.

A pesar de la competencia en cartelera, Avatar: Fire and Ash mostró una caída moderada en comparación con su debut, algo habitual en grandes producciones, pero superior a lo esperado en la industria.

Esta situación ha sido destacada por medios especializados subrayan el poder de convocatoria que aún ostenta la saga de Cameron.

Desempeño de Avatar: Fire and Ash frente a otras películas de la saga

Comparado con las anteriores entregas, el segundo fin de semana de Avatar: Fire and Ash marca un desempeño más estable en taquilla.

Mientras la primera película rompió todos los récords en su época y la segunda enfrentó desafíos por la pandemia, esta tercera entrega ha logrado estabilizar la audiencia internacional, reflejando el fidelidad del público a la visión de James Cameron.

Cabe mencionar que la franquicia continúa generando debates sobre el futuro del cine espectáculo y la innovación en efectos visuales.