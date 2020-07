Autoridades revelan pistas sobre la muerte de Vanessa Guillén

Vanessa Guillén, la historia de la soldado estadounidense de 20 años que desapareció desde el pasado 22 de abirl, que se encontraba en la base militar FortHood, Texas ha creado consternación e indignación en toda la comunidad hispana. Sin embargo autoridades han descubierto pistas que pueden ayudar a concluir la investigación

Las autoridades correspondientes han informado datos relevantes sobre la joven de origen mexicano con más de dos meses de desaparecida. Informes recientemente revelados indican que han encontrado restos humanos que podrían corresponder con la soldado, sin embargo, se esperan los resultados de los exámenes forenses que lo confirmen.

Debido a su desaparición han resurgido señalamientos de acosos sexuales por parte de un alto mando de la base militar en el Escuadrón de Ingenieros Regionales hacia Vanessa Guillén”Le dije a mi madre que uno de mis sargentos me estaba acosando sexualmente en Fort Hood. Mi madre intentó convencerme de que le diera el nombre de la persona que me estaba acosando, pero no quería meterme en problemas”, dice la página que creó la familia para buscarla (Find Vanessa Guillén) con base en la información que tenían.

“Mi madre me dijo que lo denunciaría por mi seguridad, pero le dije que conocía a otras mujeres soldados que habían denunciado acoso sexual y que el ejército de los Estados Unidos no les creía”, añade en el escrito compartido por los familiares. Sin embargo, las autoridades no tienen constancia formal sobre los señalamientos por los allegados de Vanessa, lo que indica que no pueden utilizar esas acusaciones en la investigación.

Las autoridades habían identificado un sospechoso bajo el nombre de Aaron David Robinson un soldado de 20 años quien fue asignado a la compañia Alpha de Tercer Regimiento de Caballeria, lo cual recientemente se suicido antes que lograran la captura. La segunda persona involucrada en el caso es Cecily Aguilar, de 22 años, quien está acusada de conspirar para la ocultación de pruebas.

La denuncia señala que Aaron David Robinson le confesó que había matado a la soldado a martillazo en la base militar y que tenía la intención de trasladar su cuerpo. Fue en ese momento donde Aguilar reconoció el cuerpo de Vanessa Guillén. Asimismo agregó que el soldado le pidió ayuda para desmembrar su cuerpo y enterrarlo en diferentes fosas que luego lograron tapar con concreto.