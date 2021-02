¿Automóviles azules para levantar el ánimo de la COVID? El informe sobre colores de automóviles de PPG para el año 2020 revela que las tonalidades azules mantienen el auge anterior a la pandemia

Este color optimista transmite confianza, fiabilidad, sanación y esperanza





PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE:PPG) publicó hoy su informe sobre popularidad de colores de automóviles para el año 2020, que revela el auge sostenido de las tonalidades azules. Este color optimista subió al 9 % de la gama total de colores, un aumento del 1 % respecto a 2019.

La tendencia afianza el pronóstico de PPG del 2019 sobre los colores de los automóviles, que anticipó un aumento en las ventas de automóviles de color azul en los próximos cuatro años. Los expertos de PPG consideran que, de hecho, la pandemia mundial de la COVID-19 probablemente impulse aún más la preferencia de este color.

“La COVID-19 ha hecho que los consumidores se enfoquen en sus dedeos y prioridades”, señaló Misty Yeomans, gerente de estilos de colores de PPG, América. “El azul es un color optimista y reconfortante que transmite confianza, fiabilidad, seguridad, sanación y esperanza. También se asocia a la naturaleza, la limpieza y tecnología del futuro”.

Si bien el color azul se mantuvo estable en la mayoría de las regiones, aumentó un 1 % en los mercados de Asia y Pacífico, lo cual representa virtualmente el crecimiento mundial general de todos los colores. En Norteamérica, las tonalidades azules conservaron el 10 % de la porción de colores, pero se hicieron más frecuentes en minivans, autos compactos y deportivos. Ahora, el color azul encabeza el 15 % del segmento de autos deportivos de la región.

En Europa, el color azul ocupa el 11 % del mercado. Las ventas de vehículos azules de lujo, de tamaño mediano y subcompactos crecieron un 1 % en todo el continente el año pasado. En China, la compra de subcompactos saltó un 4 % y de los autos azules de tamaño mediano subió un 2 %, pero el color cayó un 6 % en minivans.

A medida que la tendencia a los tonos azules se mantiene, Yeomans espera que el color emerja en tonalidades más vívidas o no saturadas, tonos de lujo azul marino profundo y tintes con influencias en levemente turquesas.

“Los colores azules agua inspirados en el diseño digital combinan versatilidad con una sensación de juventud y espíritu joven”, señaló Yeomans. “El surgimiento del mercado de vehículos eléctricos (EV) también impulsará el crecimiento en tonos vibrantes y efectos interesantes, como colores que van cambiando de tonalidad. También observamos que el azul se usa más extensamente en líneas de corte, logotipos y otras aplicaciones accesorias”.

La demanda de los consumidores y la necesidad de adaptarse a las tecnologías de conducción autónomas ayudaron a que el blanco continúe siendo el color de automóvil más popular del mundo. Si bien la preferencia por tonos blancos bajó un 1 % respecto a 2019, los matices sólidos y metálicos de este color representaron el 34 % de los autos que se compraron en todo el mundo en 2020, según destaca el informe de PPG. Esto se encontró liderado por el 41 % de los estilos de automóviles en la región de Asia Pacífico, un aumento del 1 % respecto a 2019, y de 36,5 % en Sudamérica, donde la demanda cayó un 2,5 %. En Norteamérica, los tonos metálicos blancos dieron un salto en el segmento de autos de lujo, de un 21 % el año pasado a un 38 % en 2020.

“Las tonalidades blancas también reflejan el deseo de los consumidores de una simplicidad refinada y versatilidad en tiempos turbulentos”, explicó Yeomans. “Además de los blancos perlados y metálicos que ya son muy populares, anticipamos una nueva dimensión de estilos en tonos blancos en el mercado automotor que crean una sensación cálida y sofisticada, como los matices en tonos crema de color marfil o hueso y efectos de cerámica. Los colores blancos también son muy compatibles con las tecnologías emergentes de radares y LiDAR de los vehículos de conducción autónoma”.

En conjunto, las tonalidades verdes, azules y naturales representaron el 16 % de la porción total de los colores de automóviles. Esta cifra es consistente en todas las regiones, excepto Sudamérica, donde el blanco, plata, negro y gris virtualmente eliminaron a estas tonalidades.

“El rojo es un espacio de color consistente e importante en el mercado automotor, que representa en forma constante un 8 % a nivel mundial”, señaló Yeomans. “Este color cobrará un nuevo impulso con las empresas startup de vehículos electrónicos gracias a su naturaleza de destacarse y su asociación con los modelos de autos deportivos. Año tras año, vemos un mayor interés en los rojos cromáticos”.

El negro, que se mantuvo estable en un 18 % respecto a 2019, conservó su popularidad como color central gracias a su versatilidad y potencial dramático en el diseño.

“Los efectos y acabados que incorporan tonos negros permiten toques artísticos en la forma en que cambia el color, destacan las tonalidades subyacentes ocultas y añaden un estilo dramático a la posibilidades que se crean con los nuevos pigmentos y acabados en desarrollo dentro de esta familia de colores”, explicó Yeomans.

A nivel mundial, una leve disminución en la popularidad del color plateado se equilibró con un aumento en las preferencias por el gris. Los tonos plateados bajaron de un 15 % en los estilos de autos en 2019 a un 12 % en 2020. A su vez, los grises aumentaron del 10 % al 12 % durante el mismo período.

PPG pronostica que el gris mantendrá su popularidad como color central para los estilos de automóviles en el futuro, en base al resurgimiento de los materiales de piedra y concreto, además del continuo atractivo de los tonos de cerámica y metales. La paleta gris cambiará a tonalidades más cálidas con influencias marrones, mientras que los grises con tintes azules se mantendrán a la moda.

La influencia de la naturaleza también será evidente en estilos plateados en el futuro, según los expertos de PPG. Los tonos más cálidos y orgánicos reflejarán más los gustos actuales de los consumidores, a la vez que se alinearán con la naturaleza compatible de tonalidades muy claras, como los colores blancos, con las nuevas tecnologías de radar y LiDAR.

Debido a que PPG recubre más superficies que cualquier otra empresa y sus colores de pinturas se venden en más de 70 países, el desarrollo de tendencias de color es un esfuerzo mundial e intercultural. La colaboración basada en hechos entre los más de 20 expertos del color de PPG genera las tendencias de color de la empresa y las preferencias de los consumidores, que tienen como resultado una voz unificada en la dirección del color.

Los estilistas del color de PPG de todo el mundo se especializan en industrias que incluyen electrónica para el consumidor y los sectores de arquitectura, automotriz y aeroespacial. Estos expertos estudian la mentalidad de los consumidores, las tendencias en los materiales de construcción, las preferencias de bienestar y más para seleccionar el curado de un pronóstico del color que resuene y refleje las actitudes actuales de los consumidores y las distintas culturas, regiones y mercados.

