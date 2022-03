Australia lanza Comando Espacial militar con apoyo de EEUU

El gobierno de Australia lanzó este miércoles su nuevo Comando Espacial militar con apoyo de los Estados Unidos (EEUU) y otras naciones aliadas.

Según se explicó, el organismo emula a la Space Force estadounidense y tiene el objetivo de aprovechar su posición privilegiada en el Hemisferio Sur para misiones espaciales militares.

El medio de noticias alemán DW destacó que el Comando Espacial busca contrarrestar las amenazas de China y Rusia con la colaboración de Estados Unidos y sus demás aliados.

La institución será dirigida por la vicemariscal del aire Cath Roberts, quien coordinará las operaciones en el espacio del Ejército, Fuerza Aérea y Marina australianas.

Para Australia el nuevo departamento espacial permitirá el uso de los sus vastos terrenos abiertos en el Hemisferio Sur para protegerse de amenazas y ayudar a otras naciones a salvaguardarse.

“Seguiremos colaborando estrechamente con nuestros aliados y socios internacionales para garantizar mutuamente el uso responsable del dominio espacial”, dijo Roberts durante el lanzamiento.

Por su parte, el ministro de Defensa australiano, Peter Dutton, detalló que su posición les permitirá alertar de amenazas como el incremento de aparatos no pilotados, hipersónicos y plataformas sin tripulación, así como la presencia de satélites de comunicaciones espaciales.

Today we announced the stand-up of Australia’s Defence Space Command.

This is Australia’s contribution towards a larger, collective effort among like-minded countries to ensure a safe, stable, and secure space domain. pic.twitter.com/3IhWnIAjAO

— Peter Dutton (@PeterDutton_MP) March 22, 2022