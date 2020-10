Australia busca obligar a que fumadores solo puedan comprar cigarrillos con receta en una farmacia

En Australia se están esforzando porque gradualmente las personas que fumen finalmente dejen ese hábito, es por eso que tienen planeado que los fumadores sean obligados a comprar sus cigarrillos utilizando una receta médica.

Este nuevo plan que pretende eliminar el tabaquismo está siendo considerado por una institución de la Universidad de Queensland.

Coral Gartner, la profesora asociada y directora del Centre for Research Excellence on Achieving the Tobacco Endgame (CREATE) dijo que el objetivo principal de esta medida es ayudar a que Australia se convierta en una nación libre de humo de tabaco.

“La prevalencia del tabaquismo en Australia es poco menos del 15 por ciento, pero necesitaremos una estrategia final bien diseñada si queremos lograr un tabaquismo cercano a cero”, dijo.

Las estrategias que se explorarán incluyen reducir el número de minoristas de tabaco y restringir las ventas a proveedores particulares.

Otras estrategias finales incluyen poner fin a las ventas a todos los nacidos después de cierto año y eliminar gradualmente las ventas comerciales de cigarrillos. Gartner ha indicado que la institución se centrará en determinar cuál debería ser un objetivo y un plazo de finalización apropiados.

“Una estrategia eficaz para acabar con el tabaco debería acelerar la disminución de la prevalencia del tabaquismo y, al mismo tiempo, ayudar a los gobiernos, los minoristas y las personas que fuman a hacer la transición a una sociedad libre de humo”, dijo.

El gobierno australiano tiene actualmente el objetivo de reducir la prevalencia del tabaquismo al 10% para 2025.