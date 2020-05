Aumenta número de mujeres que dirigen las mejores compañías en EEUU

De acuerdo con el listado ‘Fortune 500’, de la revista Fortune, que presenta las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ha revelado que el número de mujeres que dirigen estas compañías ha aumentado este año y ha alcanzado un récord. Son 37 las mujeres que lideran la lista, respecto a 33 del año pasado.

Esta nueva incorporación de mujeres es el resultado de varios cambios de liderazgo en las compañías que anteriormente figuraban en la lista, en las que las mujeres se hicieron cargo de un predecesor masculino, así como en compañías que pasaron el umbral de ingresos de $ 5.7 mil millones para ingresar a la lista de este año, informa Fortune .

Entre las mujeres se pueden encontrar a Carole Tome; directora ejecutiva de UPS, Heyward Donigam; directora ejecutiva de Rite Aid, Sonia Syngal; directora ejecutiva de Gap Inc., entre otras.

Aunque se han realizado mejoras en torno a la diversidad de género en las compañías más grandes de EEUU, la lista de este año también es una prueba de que aún queda mucho trabajo por hacer. Incluso con un récord de 37 CEOs femeninas, las mujeres representan solo el 7.4% de los líderes en la lista Fortune 500. También hay solo tres mujeres de color en la lista: Syngal de Gap Inc., Lisa Su, CEO de Advanced Micro Devices, y Joey Wat, CEO de Yum China.

Mary Winston, quien fue directora ejecutiva interina de Bed, Bath and Beyond, fue la única mujer negra que dirigió una compañía Fortune 500 el año pasado. Desde entonces, ha sido reemplazada por el CEO permanente Mark Tritton, dejando a cero mujeres negras en la lista. Y Geisha Williams, quien fue la primera y única mujer latina al frente de una compañía Fortune 500, renunció a su cargo el año pasado; ahora no hay mujeres latinas a cargo de una empresa Fortune 500.