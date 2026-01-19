Aumenta la venta de equipos de supervivencia en Groenlandia ante la posibilidad de una incursión militar 

El equipo de supervivencia de Groenlandia se ha convertido en un fenómeno internacional por el aumento en las ventas tras las amenazas del presidente Donald Trump de invadir militarmente la región.

Tiendas y proveedores locales han informado que la demanda de kits de emergencia como raciones no perecederas, mochilas tácticas y sistemas de agua potable se ha duplicado, reflejando el clima de incertidumbre que se vive en la isla.

Preocupación social ante rumores de intervención militar

Aunque la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia no es nueva, los rumores sobre un posible refuerzo de tropas o ejercicios intensivos han generado alarma entre los habitantes.

Una de las razones de la preocupación de los groenlandeses es la operación en Venezuela, que dejó como resultado la captura y secuestro del presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en EEUU.

Muchos ciudadanos, especialmente en zonas rurales, han optado por prepararse de forma preventiva ante cualquier escenario de crisis. Este comportamiento recuerda a tendencias observadas en otros países frente a tensiones geopolíticas.

El fenómeno también influye en la economía local, pues pequeños negocios dedicados a suministros de supervivencia han visto crecer sus ventas y diversificar su clientela.

Además, debates en redes sociales y foros comunitarios muestran preocupación por el posible impacto de la militarización en los recursos y la seguridad cotidiana de Groenlandia.