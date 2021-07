AT&T anuncia la venta de las operaciones de entretenimiento de Vrio a Grupo Werthein

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Grupo Werthein y AT&T* (NYSE:T) anunciaron hoy que Grupo Werthein ha llegado a un acuerdo para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., de AT&T. Grupo Werthein es un holding privado, con más de 100 años de trayectoria y presencia regional e internacional , con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, producción agropecuaria y bienes raíces.

Grupo Werthein ha acordado adquirir, sujeto a las condiciones de cierre habituales, el 100% del capital de Vrio, una compañía líder de servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores1 en 11 países de América Latina y el Caribe2.

Vrio ofrece servicios de contenido en vivo y On Demand a través de DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO. Vrio ofrece entretenimiento de alta calidad que incluye eventos deportivos, contenidos internacionales y programación exclusiva. Vrio entrega contenidos en Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripción (OTT) que brinda acceso online a una variedad de programación en vivo y On Demand en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

“Nuestra visión del futuro será cuidar y potenciar las marcas líderes de entretenimiento, mantener su liderazgo y crecer en la propuesta de valor, invirtiendo en tecnología y contenidos, alineados con los hábitos de cada uno de nuestros suscriptores y, especialmente, de las nuevas generaciones”, afirmó Darío Werthein, accionista, Grupo Werthein.

La infraestructura de Vrio incluye satélites y centros de transmisión de última generación, gracias a los cuales es posible entregar una gran variedad de contenidos a los hogares, en formato 4k. Las operaciones de broadband de Vrio, junto con otras inversiones como Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, se transferirán al Grupo Werthein al cierre de la transacción.

“Vrio cuenta con un equipo de colaboradores con alto nivel de profesionalismo y dedicación y esperamos seguir trabajando con ellos. Confiamos que mantendrán su compromiso con el éxito comercial, la satisfacción del cliente y la prestación de un excelente servicio”, expresó Werthein.

AT&T y Grupo Werthein están comprometidos a realizar una transición fluida y mantener la mejor experiencia al cliente. Una vez que se complete la transacción, los suscriptores de Vrio continuarán teniendo acceso a contenido de primera calidad y a los mismos servicios, la misma línea de canales, las ofertas de contenido y la misma experiencia de atención al cliente.

“Esta transacción nos permitirá profundizar aún más nuestro enfoque en invertir en la conectividad para los clientes”, expresó Lori Lee, directora ejecutiva de AT&T Latin America. “Seguimos comprometidos con América Latina a través de nuestro negocio inalámbrico en México y servicios para corporaciones multinacionales que operan en la región”.

Hasta el cierre de esta transacción, y como lo han hecho hasta ahora, los colaboradores seguirán trabajando para Vrio, con el foco y compromiso en ser líderes de la industria del entretenimiento. Los colaboradores, basados en la región y que trabajan para las operaciones de Vrio en la actualidad, comenzarán a formar parte del equipo de Grupo Werthein cuando se cierre la misma. AT&T y Grupo Werthein acordaron tener servicios de transición en virtud de los cuales AT&T proporcionará soporte, como por ejemplo en facturación, infraestructura y soporte de software a Grupo Werthein durante tres años aproximadamente después del cierre de la transacción.

Teniendo en cuenta esta transacción, AT&T clasificó a Vrio como “activo-para-la-venta” al 30 de junio de 2021 y reportó dichos activos a valor razonable menos el costo de venta, lo que resultó en un deterioro de $ 4.6 mil millones, incluidos $ 2.1 mil millones relacionados con ajustes de conversión de moneda extranjera acumulada. Las compañías esperan que la transacción se cierre a principios de 2022. AT&T planea anunciar los resultados del segundo trimestre de 2021 mañana, jueves 22 de julio.

Grupo Werthein es representado en los Estados Unidos por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, y por el estudio de abogados Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi, líderes en América Latina. Goldman Sachs & Co. LLC realizó el asesoramiento financiero y Sullivan & Cromwell LLP fue el asesor legal para AT&T.

2Las operaciones de broadband de Vrio en Colombia y la participación de AT&T en SKY México no están incluidas en la transacción.

Grupo Werthein

Grupo Werthein es un holding privado con más de 100 años de trayectoria y presencia a nivel regional e internacional con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, producción agropecuaria y bienes raíces.

Se consolidó en el mercado como un inversor robusto en su propuesta de valor con grandes proyecciones de crecimiento basados en la innovación.

Hoy posee un variado y sólido porfolio de empresas. Su vasta trayectoria en diferentes rubros da cuenta de su versatilidad y solidez. Desarrollan negocios que sean rentables, de manera honesta y comprometida, que sean sostenibles a largo plazo y que tengan la potencia de impactar positivamente en la vida de las personas.

Su visión global de los negocios permitió trabajar con un modelo de gestión que combina el management profesional de las empresas tradicionales con el sentido de identidad y pertenencia de las empresas familiares, desempeñándose en distintos rubros con un alto compromiso con la comunidad y con su cultura, basado en valores de integridad, transparencia y respeto. Para más información visite: www.grupowerthein.com

*Acerca de AT&T

AT&T Inc. (NYSE:T) es un líder global diversificado en telecomunicaciones, medios y entretenimiento y tecnología. Los consumidores y las empresas tienen más de 225 millones de suscripciones mensuales a nuestros servicios. AT&T Communications proporciona experiencias de entretenimiento y comunicaciones en dispositivos móviles y banda ancha a más de 100 millones de consumidores estadounidenses. Además, ofrece conectividad de alta velocidad y seguridad y soluciones inteligentes a casi 3 millones de clientes comerciales. WarnerMedia es una empresa líder en medios de comunicación y entretenimiento que crea y distribuye contenido prémium y popular a audiencias globales a través de sus marcas de consumo, entre las que se incluyen las siguientes: HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, AdultSwim y Turner ClassicMovies. Xandr, que ahora forma parte de WarnerMedia, proporciona a los anunciantes soluciones de publicidad innovadoras y relevantes para los consumidores en torno a contenido de video prémium y publicidad digital a través de su plataforma. AT&T LatinAmerica proporciona servicios de televisión paga en 11 países y territorios de América Latina y el Caribe, además de servicios inalámbricos a consumidores y empresas en México.

Acerca de Vrio Corp.

Vrio es un proveedor líder de servicios de entretenimiento digital en Sudamérica y el Caribe, con10,3 millones de suscriptores en 11 países y casi 9.000 empleados en toda la región. Vrio ofrece el mejor entretenimiento de su tipo e incluye eventos deportivos de clase mundial, contenido internacional y programación exclusiva. Vrio ofrece servicios en Brasil a través de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay a través de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripción de alta gama (over-the-top, OTT) que ofrece acceso en línea a una variedad de programación en vivo y a pedido en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Para obtener más información, visite: www.vriocorp.com. Vrio es parte de AT&T Inc. (NYSE:T).

Los productos y servicios de AT&T son proporcionados u ofrecidos por subsidiarias y afiliadas de AT&T Inc. bajo la marca AT&T y no por AT&T Inc. Puede encontrar información adicional en about.att.com. © 2021 AT&T IntellectualProperty. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo del globo y otras marcas son marcas comerciales y marcas de servicio de AT&T IntellectualProperty o de compañías afiliadas a AT&T. Todas las demás marcas mencionadas aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

Advertencias relacionadas con las declaraciones a futuro

La información incluida en este comunicado de prensa contiene estimaciones financieras y otras declaraciones a futuro que están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. En las presentaciones de AT&T ante la Comisión de Bolsa y Valores, se incluye un análisis de los factores que pueden afectar los resultados futuros. AT&T renuncia a cualquier obligación de actualizar y revisar las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa sobre la base de información nueva o de cualquier otro modo.

Este comunicado de prensa puede contener ciertas medidas financieras no-GAAP. Las conciliaciones entre las medidas financieras no-GAAP y las medidas financieras GAAP están disponibles en el sitio web de la compañía en https://investors.att.com.

© 2021 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del globo son marcas comerciales registradas de AT&T IntellectualProperty.

