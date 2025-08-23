ATP y PIF presentan ATP Tennis IQ Powered by PIF: Análisis del rendimiento para todos los jugadores individuales de la clasificación PIF ATP Rankings por primera vez en la historia

ATP Tennis IQ Powered by PIF es una plataforma tecnológica de última generación que ofrece servicios avanzados de scouting, análisis de video e información innovadora a través de dispositivos para vestir

Esta plataforma perfeccionada estará accesible para todos los jugadores individuales del PIF ATP Rankings

Esta presentación supone uno de los avances tecnológicos más significativos en este deporte, porque amplía considerablemente el acceso a los datos y análisis de rendimiento de primer nivel

NUEVA YORK, RIAD Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ATP y PIF anunciaron hoy el lanzamiento de ATP Tennis IQ Powered by PIF, una plataforma tecnológica de última generación que revoluciona el futuro del tenis al ampliar el acceso a los datos, la información y los análisis avanzados de los partidos.





La plataforma generará nuevas oportunidades y ampliará el acceso a más jugadores: hasta 2000 jugadores del ATP Tour y del ATP Challenger Tour, la plataforma de lanzamiento del tenis profesional masculino, podrán alcanzar su máximo potencial de rendimiento y nivelar el campo de juego, desde los talentos emergentes hasta los mejores jugadores de este deporte.

ATP Tennis IQ Powered by PIF refleja la visión compartida de ATP y PIF, es decir, elevar el deporte mediante la innovación y un mayor acceso a la tecnología de vanguardia. La plataforma ofrece datos y análisis más completos en tiempo real, en forma de scouting avanzado, análisis de video e información sobre dispositivos para vestir.

Al respecto, Ross Hutchins, director deportivo de ATP, "Una de las cosas que más nos enorgullece de ATP Tennis IQ Powered by PIF es darles a más jugadores información de alta calidad, al permitirles acceder fácilmente a los datos que pueden tener una repercusión real en su carrera. Asimismo, hemos avanzado mucho en el perfeccionamiento de la propia plataforma. La colaboración con PIF ha acelerado ese progreso, porque ahora podemos crecer más rápido, apoyar a más jugadores y ofrecer uno de los mayores avances tecnológicos en este deporte".

Por su parte, Mohamed AlSayyad, director de marca corporativa de PIF, agregó: "Las asociaciones de PIF fueron diseñadas para responder a las necesidades cruciales y dejar un legado de impacto transformador, con el pilar de la ambición compartida de elevar todos los niveles del deporte a escala mundial. ATP Tennis IQ Powered by PIF muestra cómo la innovación puede empoderar a los atletas. PIF mantiene su compromiso de establecer asociaciones en el deporte para catalizar la innovación, ampliar las oportunidades y apoyar a la próxima generación de talentos".

Esta plataforma fue presentada inicialmente en 2023 y se desarrolló en colaboración con Tennis Data Innovations (TDI) y TennisViz. La nueva versión se basa en la plataforma original y ahora la agrega mucha más profundidad y escala:

Acceso más amplio para los jugadores individuales de la ATP Tour y la ATP Challenger Tour, además de para todos los miembros del cuerpo técnico de la ATP

Interfaz perfeccionada para un uso más rápido e intuitivo

Herramientas mejoradas de scouting y video para estudiar a los oponentes y el rendimiento y las estadísticas de los partidos

Integración de los dispositivos para vestir, para concentrarse en los datos de rendimiento físico

Estas mejoras ponen a disposición de los jugadores los datos y análisis más completos en tiempo real y de ese modo, pueden prepararse mejor, perfeccionar las técnicas de entrenamiento, refinar y modificar la estrategia y tomar mejores decisiones durante los partidos.

Esta presentación se realiza en el marco de la amplia colaboración entre ATP y PIF, que se centra en mejorar el tenis mundial y su futuro a largo plazo. PIF es el patrocinador oficial de la clasificación ATP Rankings, que celebra la trayectoria y el progreso de los jugadores a lo largo de la temporada y premia la excelencia con el título de número 1 al cierre del año, presentado por PIF, que se corona en las Nitto ATP Finals de Turín, Italia. PIF colabora con los eventos del ATP Tour en Indian Wells, Miami, Madrid, Pekín y las Nitto ATP Finals, así como las finales Next Gen ATP Finals Presented by PIF, que se celebrarán en Yeda hasta 2027.

PIF establece asociaciones innovadoras que tienen repercusiones positivas en la escena mundial e impulsan una nueva era de oportunidades. Mediante sus asociaciones, PIF acelera el crecimiento y la sostenibilidad del deporte, además de elevar y mejorar el deporte mundial para los jugadores, los aficionados, los torneos y las partes interesadas en todos los niveles.

ACERCA DE PIF

PIF es el motor de inversión que promueve la transformación económica de Arabia Saudita y del mundo. Con un ambicioso programa para hacer realidad la Visión 2030, PIF invierte en proyectos, empresas y socios para diversificar la economía saudita, estimular el crecimiento en todos los sectores importantes y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.

Siendo inversor global y catalizador del cambio, PIF se asocia activamente con las organizaciones más pioneras de todo el mundo para agilizar su crecimiento y transferir la tecnología y los conocimientos necesarios para construir los ecosistemas industriales del futuro.

Desde 2017, PIF ha constituido 103 empresas e impulsa la transición hacia una economía más sostenible, al realizar inversiones estratégicas y asociaciones en los sectores público y privado de Arabia Saudita. PIF está sentando las bases para que los socios locales e internacionales inviertan en la transformación económica y social de Arabia Saudita.

ACERCA DE ATP

La misión de ATP es servir al tenis. Como organismo rector del ATP Tour y del Challenger Tour, entretenemos a mil millones de aficionados en todo el mundo, mostramos a los mejores jugadores del mundo en diversos torneos prestigiosos e inspiramos a la próxima generación de jugadores. Desde la United Cup en Australia hasta Europa, América y Asia, las estrellas del tenis compiten por los títulos y los puntos de la clasificación PIF ATP Rankings en los torneos ATP Masters 1000, 500 y 250 y en los Grand Slams. Todos los caminos conducen a las Nitto ATP Finals, nuestra prestigiosa final de temporada que se realiza en Turín, Italia. En el cierre de este torneo, en el que solo participan los ocho mejores jugadores individuales y equipos de dobles de la temporada, se corona al número 1 mundial de la ATP al final del año, presentado por PIF y es el máximo logro en el tenis. Para saber más, visite www.ATPTour.com.

