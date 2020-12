Atomwise y FutuRx lanzan A2i Therapeutics – una nueva compañía de inmunooncología financiada por las principales empresas de capital riesgo del sector biofarmacéutico y la Autoridad de Innovación de Israel

A2i Therapeutics consigue financiación inicial de FutuRx y sus inversores – Johnson & Johnson Innovation (JJDC, Inc.), Takeda Ventures, OrbiMed Partners, Leaps by Bayer y la Autoridad de Innovación de Israel – para desarrollar nuevos agentes inmunooncológicos de pequeñas moléculas.





SAN FRANCISCO & NESS ZIONA, Israel–(BUSINESS WIRE)–Atomwise, líder en el uso de la inteligencia artificial (IA) para el descubrimiento de fármacos de pequeñas moléculas, ha anunciado hoy una asociación con FutuRx, una reconocida incubadora de biotecnología con sede en Israel, centrada en tecnologías terapéuticas innovadoras en las primeras etapas. La colaboración servirá como la primera introducción de la plataforma AtomNet® de Atomwise para el descubrimiento de fármacos basados en la IA a un creciente centro de innovación biotecnológica en Israel y es la segunda asociación de Atomwise con un centro de incubación mundial.

Fundada mediante una inversión conjunta entre Johnson & Johnson Innovation (JJDC, Inc.), Takeda Ventures Inc., OrbiMed Israel Partners, FutuRx ha formado más de 20 empresas en fase inicial en asociación con la Autoridad de Innovación de Israel y ha transformado los descubrimientos más importantes en medicamentos novedosos. Recientemente, Leaps by Bayer se ha unido como nuevo inversor junto con los inversores fundadores de FutuRx para iniciar e incubar empresas biotecnológicas en fase inicial. Las actividades de investigación a corto plazo de A2i Therapeutics se financiarán con contribuciones de capital de la Autoridad de Innovación de Israel, los inversores de FutuRx y los recursos y el apoyo en especie proporcionados por Atomwise.

Como parte de la asociación estratégica, Atomwise trabajará en estrecha colaboración con el equipo directivo de FutuRx, los inversores y las empresas de la cartera de incubación para aplicar su tecnología de IA a los proyectos de descubrimiento de fármacos en las primeras etapas. Atomwise y FutuRx han anunciado su primera empresa conjunta, A2i Therapeutics, con financiación inicial para aprovechar la plataforma de IA de Atomwise para dirigirse a una proteína clave involucrada en el control de la respuesta inmune innata y potencialmente un objetivo clave de inmunooncología. La plataforma de IA de Atomwise, AtomNet®, puede examinar más de 16.000 millones de compuestos para detectar posibles activos en menos de dos días y ha sido utilizada por investigadores de todo el mundo para encontrar activos en objetivos de numerosas aplicaciones de enfermedades.

“FutuRx está entusiasmado con el lanzamiento de una nueva compañía de bioconvergencia junto con un líder mundial en el descubrimiento de fármacos basados en la IA”, señal Kinneret Savitzky, PhD, CEO de FutuRx. “Atomwise aporta un legado de colaboración e innovación en el descubrimiento de fármacos de pequeñas moléculas a nuestra red de destacados expertos de empresas farmacéuticas multinacionales y de capital de riesgo. Nos complace que nuestra asociación con Atomwise introduzca su innovadora plataforma de IA para el descubrimiento de fármacos a las nuevas empresas y a las empresas biotecnológicas emergentes en Israel”, añade.

“La Autoridad de Innovación de Israel lidera la estrategia de bioconvergencia de Israel y se alegra de que FutuRx se una de nuevo a esta iniciativa junto con su nuevo socio Atomwise”, declara Anya Eldan, vicepresidenta de la Autoridad de Innovación y responsable de la división de empresas emergentes. “Atomwise está a la vanguardia del descubrimiento de fármacos impulsados por la IA, y esta asociación con FutuRx ayudará a conseguir objetivos de enfermedades difíciles y a impulsar significativamente el ecosistema israelí de descubrimiento de fármacos de IA y de bioconvergencia”, concluye.

FutuRx se une ahora a la creciente red de inversores y asociaciones corporativas de Atomwise, que representa hoy en día un valor de acuerdo colectivo cercano a los 7.000 millones de dólares. Desde su fundación, Atomwise ha creado una sólida cartera de empresas conjuntas y asociaciones con empresas biotecnológicas emergentes y empresas farmacéuticas y agroquímicas de primer orden.

En abril de 2020, Atomwise amplió su asociación estratégica con Hansoh Pharma, una de las principales empresas biofarmacéuticas de China, después de completar satisfactoriamente su primera colaboración de descubrimiento de éxito que identificaba compuestos activos específicos para un objetivo farmacológico intratable. Este anuncio se produjo inmediatamente después de otra colaboración ampliada a principios de este año con Bayer para continuar el desarrollo de dos programas de protección de cultivos. Como parte de esta colaboración estratégica, Atomwise está ayudando a Bayer a aumentar la velocidad y la probabilidad de descubrir y desarrollar nuevos productos fisiosanitarios a través de la IA.

“Estamos encantados de ver a Atomwise, una sociedad de cartera de Leaps by Bayer, colaborando con FutuRx en nuevas fronteras para abordar nuestro objetivo común de curar y prevenir el cáncer”, ha declarado el Dr. Juergen Eckhardt, director de Leaps by Bayer.

Acerca de FutuRx

FutuRx es la principal incubadora de biotecnología de Israel, establecida en 2014 por Johnson & Johnson Innovation (JJDC, Inc.), OrbiMed Israel Partners y Takeda Pharmaceutical Company, a través de su grupo empresarial Takeda Ventures Inc., tras ganar una licitación de la Autoridad de Innovación de Israel. Recientemente, Bayer se ha unido a FutuRx como inversor estratégico a través de su empresa corporativa LEAPS. La incubadora está centrada en tecnologías terapéuticas innovadoras y de etapa inicial, y ha establecido 23 empresas hasta la fecha. Para más información sobre FutuRx, visite https://www.futurx.co.il.

Acerca de Atomwise

Atomwise está revolucionando la forma en que se descubren medicamentos con IA. Implementamos el uso del aprendizaje profundo para el descubrimiento de medicamentos basado en estructuras, lo que nos ha llevado a desarrollar hoy en día una línea de candidatos a medicamento de moléculas pequeñas que avanza a estudios preclínicos. Nuestra tecnología AtomNet® se ha utilizado para desbloquear más objetivos no farmacológicos que cualquier otra plataforma de descubrimiento de fármacos con IA hasta la fecha. Estamos abordando más de 600 objetivos únicos de enfermedades a través de 775 colaboraciones que abarcan más de 250 socios en todo el mundo. Nuestra cartera de empresas conjuntas y asociaciones con las principales empresas farmacéuticas, agroquímicas y biotecnológicas emergentes representa un valor de acuerdo colectivo que se acerca a los 7000 millones de dólares. Atomwise ha recaudado más de 174 millones de dólares de las principales empresas de capital de riesgo para avanzar en nuestra misión de fabricar mejores medicamentos, y hacerlo más rápidamente. Conozca más en atomwise.com o sigua @AtomwiseInc.

