¡Atención, jóvenes innovadores, presenten sus grandes ideas! T‑Mobile lanza el quinto Desafío Changemaker para ayudar a la juventud a cambiar sus comunidades para el bien de todos

Bellevue, Washington–(BUSINESS WIRE)–T‑Mobile, la T‑Mobile Foundation y Ashoka anunciaron hoy el quinto Desafío Changemaker, un concurso nacional que ofrece a los jóvenes líderes la oportunidad de llevar a un nivel superior sus ideas innovadoras para crear un futuro más integrador, equitativo y sostenible. Desde el primer Desafío Changemaker en 2018, se han presentado más de 1,500 solicitudes para proyectos sobre todo tipo de temas, desde kits terapéuticos y apps digitales para ayudar a los niños autistas hasta reutilizar el tabaco para crear empaques biodegradables para alimentos.





A partir de hoy y hasta el 18 de mayo, los visionarios, promotores y emprendedores sociales que tengan entre 13 y 18 años, de EE. UU. y Puerto Rico, y sientan pasión por impulsar el empoderamiento digital, poner la equidad en acción y movilizarse por un planeta próspero, pueden presentar su solicitud para el Desafío Changemaker. Los jóvenes innovadores tendrán entonces la oportunidad de recibir fondos iniciales para apoyar sus audaces ideas, y un viaje con todos los gastos pagos a la sede de T‑Mobile en Bellevue, Washington, para participar en la experiencia Changemaker Lab a finales de este año. T‑Mobile y la T‑Mobile Foundation han invertido más de $2.5 millones en el programa durante los últimos cuatro años y han entregado, como premio, $414,000 en fondos iniciales directamente a equipos que están ejerciendo una influencia positiva en sus comunidades.

“Dado el compromiso de T‑Mobile de crear un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible, el Desafío Changemaker es una inversión para que la juventud de esta nación, algunas de las personas más innovadoras de hoy en día y que saben solucionar problemas, generen grandes ideas que nos ayuden a lograrlo”, señaló Janice V. Kapner, directora de comunicaciones y responsabilidad corporativa de T‑Mobile. “Nuestro objetivo es elevar estas mentes jóvenes y brillantes y ayudar a convertir sus ideas y sueños en soluciones reales que tengan un impacto positivo en los próximos años”.

Te contamos cómo funciona:

Hasta el 18 de mayo, los jóvenes de 13 a 18 años de EE. UU. y Puerto Rico pueden participar en el Desafío Changemaker a través del sitio web del concurso.

En julio seleccionaremos 15 finalistas que recibirán $5,000 cada uno en fondos iniciales, con cinco finalistas en cada una de las tres categorías siguientes: empoderamiento digital, equidad en acción y desarrollo del planeta. Los finalistas también recibirán un viaje con todos los gastos pagos en 2023 a la sede de T‑Mobile en Bellevue, Washington, para participar en la experiencia Changemaker Lab, donde recibirán asesoramiento y orientación de los empleados de T‑Mobile, formación de Ashoka y otras oportunidades para establecer contactos.

Tres finalistas, uno de cada categoría, recibirán fondos iniciales adicionales por $5,000 (hasta un total de $10,000 por equipo) y tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante los altos ejecutivos de T‑Mobile.

Se seleccionará al ganador del Gran Premio en el Changemaker Lab y recibirá otros $5,000 de financiación (por un total de $15,000), además de apoyo práctico y asesoramiento de sus mentores para potenciar su proyecto.

En palabras de Jacqueline Teague y Amelie Beck, las primas que fundaron MedTechConnect, que presta apoyo técnico y personal a fin de garantizar que las personas mayores estén informadas y tengan acceso a la tecnología médica: “como agentes de cambio de T‑Mobile, hemos podido crecer en nuestro desarrollo profesional gracias a la tutoría directa de un equipo de expertos de T‑Mobile. Ellos nos ofrecieron recursos y consejos increíbles y nos proporcionaron un generoso capital inicial para ayudarnos a construir nuestro sitio web. Por sobre todo, visitar el T‑Mobile Changemaker Lab en Bellevue, Washington, nos ha permitido establecer conexiones excelentes y duraderas con otros jóvenes agentes de cambio de todo el país”.

El Desafío Changemaker es posible gracias a la colaboración de T‑Mobile y la T‑Mobile Foundation con Ashoka, una organización con más de 40 años de experiencia en el apoyo a emprendedores sociales y jóvenes agentes de cambio que aportan nuevas ideas para abordar de forma sistemática los mayores desafíos del mundo y construir un mundo en el que todos seamos conscientes de nuestro poder para crear el cambio.

“Para que los jóvenes prosperen en un mundo en el que el cambio es la única constante, es fundamental que dominen la capacidad de crear alternativas para el bien de todos”, expresó Bill Drayton, fundador y director ejecutivo de Ashoka. “Ashoka, la T‑Mobile Foundation y el Desafío Changemaker de T‑Mobile son una oportunidad para que los jóvenes desarrollen este poder esencial y contribuyan a un futuro mejor para todos”.

Las personas y equipos con ideas audaces e innovadoras pueden visitar el sitio web del concurso para obtener toda la información que necesitan sobre el Desafío Changemaker 2023.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

Acerca de T‑Mobile Foundation

T‑Mobile Foundation tiene el compromiso de cambiar el mundo para siempre. Para ello, promueve el cambio positivo en nuestras comunidades al apoyar las causas para el desarrollo de los jóvenes y ofrecer oportunidades a los empleados de T‑Mobile para que participen en causas que beneficien a las comunidades en las que viven y trabajan. La T‑Mobile Foundation, creada y financiada por T‑Mobile US, Inc., está reconocida como fundación privada según la Sección 501(c)(3) del IRS.

Acerca de Ashoka

Ashoka es la red mundial más grande de emprendedores sociales líderes, personas con nuevas ideas para abordar de forma sistemática los mayores desafíos del mundo y con la capacidad empresarial para transformar esas ideas en impacto social nacional, regional y mundial. Durante 40 años, Ashoka ha apoyado a casi 4,000 emprendedores sociales en más de 90 países con soluciones que abordan los problemas de extrema importancia de la sociedad. La visión de Ashoka es un mundo en el que todos seamos agentes de cambio, una sociedad que responda rápida y eficazmente a los desafíos y en la que cada individuo tenga la libertad, la confianza y el apoyo de la sociedad para abordar todo tipo de problemas sociales.

Contacts

T-Mobile US Media Relations



MediaRelations@T-Mobile.com

or



Investor Relations



investor.relations@t-mobile.com