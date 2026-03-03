Ataques iraníes dañan 3 centros de datos de Amazon y exponen su vulnerabilidad

LONDRES (AP) .— Los daños en tres instalaciones de Amazon Web Services (AWS) en Oriente Medio por ataques con drones iraníes ponen de relieve el rápido crecimiento de los centros de datos en la región.

Además, estos daños evidencian la vulnerabilidad del sector ante los conflictos.

La división de computación en la nube de la empresa, Amazon Web Services, informó que dos centros de datos en Emiratos Árabes Unidos fueron "alcanzados directamente".

Por otra parte, otra instalación en Bahrein también resultó dañada. Esto ocurrió después de que un dron aterrizara cerca del lugar.

"Estos ataques causaron daños estructurales, interrumpieron el suministro eléctrico a nuestra infraestructura y, en algunos casos, requirieron labores de extinción de incendios que provocaron daños adicionales por agua", indicó AWS.

Apagones

Señaló que, para la noche del martes, los esfuerzos de recuperación en los centros de datos de Emiratos Árabes Unidos ya presentaban avances.

A diferencia de interrupciones anteriores de AWS relacionadas con software que causaron apagones generalizados a nivel mundial, estos ataques con daños físicos parecen haber provocado solo una interrupción localizada y limitada.

Amazon Web Services aloja muchos de los servicios en línea más utilizados del mundo.

Los centros de datos manejados por AWS y otros operadores son instalaciones enormes y difíciles de ocultar, añadió.

"Las organizaciones que utilizan servicios de cualquier proveedor de nube en Oriente Medio deberían tomar medidas de inmediato para trasladar su computación a otras regiones", sostuvo Chapple.