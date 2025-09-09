Ataques de Israel contra Hamas llegan hasta Qatar 

El gobierno de Israel confirmó este martes un ataque selectivo en Doha, Qatar, dirigido contra la cúpula de la organización Hamas.

Según declaraciones oficiales, la ofensiva buscaba impactar a líderes estratégicos del grupo considerado terrorista, aumentando la preocupación internacional por la estabilidad en Oriente Medio.

“El Ejército israelí y la agencia de seguridad de Israel llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamas”, informó la Fuerza de Defensa del país hebreo.

La noticia fue difundida primero por medios israelíes, quienes señalaron la realización de explosiones en zonas específicas de la capital catarí.

Testigos reportaron fuertes detonaciones cerca de áreas residenciales, aunque hasta el momento el gobierno de Catar no ha publicado una declaración oficial sobre los hechos.

La operación ocurre en medio de tensiones crecientes entre Israel y grupos islamistas, en un contexto regional marcado por enfrentamientos constantes y negociaciones de alto riesgo.



Reacciones internacionales ante la ofensiva israelí

Diferentes gobiernos y organizaciones internacionales han reaccionado con preocupación tras confirmarse el ataque selectivo en Doha contra Hamas.

Países aliados y organismos como la ONU han solicitado prudencia y un llamado urgente al diálogo para evitar una posible escalada de violencia.

Analistas consideran que la acción israelí podría tener repercusiones directas en las relaciones diplomáticas entre Israel y Catar, así como en los esfuerzos de mediación de paz en la región.

“Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.