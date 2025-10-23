Ataque de EEUU a "narcolanchas" en el Pacífico deja cinco víctimas mortales 

La intensificación de los ataques a narcolanchas en el Pacífico por parte de Estados Unidos busca frenar el tráfico de drogas que sale de América Latina rumbo a Norteamérica.

Las autoridades estadounidenses han ampliado el área de operaciones, incluyendo nuevas fronteras marítimas para detectar y neutralizar embarcaciones ligeras conocidas como “narcolanchas”.

Según fuentes oficiales, unidades de la Guardia Costera y la DEA patrullan aguas internacionales y colaboran estrechamente con países centroamericanos y sudamericanos para rastrear el flujo de drogas ilegales.

El foco principal es interceptar embarcaciones rápidas que intentan transportar cargamentos de cocaína y otras sustancias desde Colombia, Ecuador y Centroamérica hacia Estados Unidos.

Aumento de operaciones y alcance marítimo de la DEA y la Guardia Costera

Los operativos especiales han incrementado el número de interceptaciones de narcolanchas en rutas poco vigiladas del océano Pacífico.

La supervisión tecnológica, como drones y aviones, ha permitido mayores resultados en la detección temprana de movimientos sospechosos.

Algunas informaciones señalan que la colaboración regional se ha vuelto más efectiva para contrarrestar este fenómeno creciente, aunque los puntos vulnerables siguen cambiando.

Esta ofensiva forma parte de una estrategia más amplia para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos y debilitar las operaciones de los cárteles.