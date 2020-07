Ataque a Garmin, hackers piden $10 millones por rescate de datos

Lo que muchos usuarios creyeron que era una caída de Garmin, la compañía estadounidense que desarrolla dispositivos GPS, dispositivos wearables y relojes inteligentes ha resultado ser un nuevo ataque de ransomware a gran escala.

No es el primer ataque contra la compañía, en Europa especialmente en España se han registrado ataques que han dejado entrever la vulnerabilidad del sistema de seguridad de la compañía, a diferencia de ataques anteriores en este los hackers han exigido un rescate para que la empresa pueda desencriptar sus datos.

Los hackers piden 10 millones de dólares. Según el blog ‘BleepingComputer’, el ataque de ransomware WastedLocker ha desembocado en una petición por parte de los hackers de 10 millones de dólares por el rescate de los datos de Garmin.

El ransomware es de origen ruso, y es utilizado por los hackers porque es capaz de “secuestrar” los archivos guardados en el sistema cifrándolos con una clave para, como en el caso de Garmin, mostrar un mensaje solicitando el pago de una suma de dinero, a cambio de descifrar los archivos.

A través de su cuenta de Twitter, Garmin comunicó ayer la interrupción de su app de fitness Garmin Connect además de su sitio web, que afecta a sus call centers, impidiendo que reciban llamadas, correos y chats en línea.

“Actualmente estamos experimentando una interrupción que afecta a Garmin Connect y, como resultado, el sitio web y la aplicación móvil de Garmin Connect no funcionan en este momento”, tuiteó Garmin.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)

— Garmin (@Garmin) July 23, 2020