Atacan la sede de la ONU en Afganistán a pocas horas del retiro de las tropas estadounidenses

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó este viernes el ataque de su sede en Herat, al oeste de Afganistán por elementos antigubernamentales.

El atentado se registró a pocas horas que se dé el retiro oficial y total de las tropas estadounidenses de territorio afgano.

“Este ataque contra la entrada de un edificio de Naciones Unidas, claramente identificado, fue llevado a cabo por elementos antigubernamentales”, indicó la misión en un comunicado de prensa.

Hasta el momento se informó que en el ataque a la sede deja un un policía de origen afgano muerto y otros elementos de seguridad heridos.

“Las Naciones Unidas en Afganistán condena en los términos más enérgicos el ataque de hoy contra su recinto principal en Herat que dio lugar a la muerte de un guardia policial afgano y dejó heridos otros efectivos”, cita el comunicado de la ONU.

The United Nations in #Afghanistan condemns the attack today on its compound in #Herat that killed an Afghan police guard & injured other officers. Full statement here: https://t.co/OT5rVkiaZI pic.twitter.com/vEXHXjAlB6

— UNAMA News (@UNAMAnews) July 30, 2021