Atacan a balazos a un congresista colombiano a pocos días de la muerte de Miguel Uribe 

La violencia política continúa marcando la agenda nacional en Colombia tras el atentado a tiros contra un congresista en la región de Hulia, en el sur del país.

Según la información oficial, el legislador Julio César Triana sobrevivió al ataque armado que se registró en la comunidad del Hulia, al sur de Colombia.

La Fiscalía y la Policía Nacional iniciaron una investigación inmediata para esclarecer los motivos detrás del atentado a congresista en Colombia, sin que hasta ahora se conozca la identidad de los autores materiales.

Autoridades locales no descartan un posible vínculo con grupos armados que operan en esa zona, afectada históricamente por conflictos de violencia política y narcotráfico.

"Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola (...) la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública", dijo el congresista en un video publicado en sus redes sociales.

Tensión política y violencia en las regiones fronterizas

El sur de Colombia, especialmente Putumayo y otras áreas limítrofes, ha sido escenario recurrente de ataques contra figuras políticas y líderes sociales.

Organizaciones como la Misión de Observación Electoral advierten que la violencia política en Colombia se ha incrementado, especialmente en contextos electorales y en territorios donde existe presencia de grupos criminales.

El atentado recordó la muerte de Miguel Uribe, quien fue atacado a balazos y no logró sobrevivir.

Miguel Uribe Turbay era conocido tanto en círculos políticos como sociales por su labor y activismo. Su muerte repentina ha dejado un vacío y un llamado urgente a la justicia y la investigación.

"🚨 URGENTE | Hace pocos minutos fuimos víctimas de un atentado con armas de fuego, mientras salíamos del municipio de La Plata, Huila. En este momento nos dirigimos al municipio de Paicol y requerimos de manera inmediata el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Nacional."