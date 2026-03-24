Un equipo internacional de astrónomos ha logrado observar la formación de dos planetas en el disco de gas y polvo que rodea a la joven estrella WISPIT 2. Este hallazgo ofrece una valiosa ventana al origen de sistemas planetarios.

Aunque anteriormente ya se había identificado un planeta en este sistema, nuevas observaciones realizadas con telescopios del Observatorio Europeo Austral permitieron confirmar la existencia de un segundo planeta. Además, este segundo planeta está en proceso de formación.

Los científicos destacan que la estructura del disco que rodea a WISPIT 2 presenta características poco comunes. Por lo tanto, eso sugiere que podría tratarse de un sistema similar a una versión temprana del Sistema Solar.

“WISPIT 2 es la mejor mirada a nuestro propio pasado que tenemos hasta la fecha”, afirmó Chloe Lawlor, estudiante de doctorado en la Universidad de Galway (Irlanda) y autora principal del estudio publicado en la revista científica The Astrophysical Journal Letters.

Este hallazgo podría ayudar a comprender mejor cómo se formaron los planetas, incluida la Tierra, hace miles de millones de años.

Un planeta similar a la Tierra podría esconderse en nuestro sistema solar