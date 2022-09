AstraZeneca se asocia con Jeff Bridges, Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon para educar a la comunidad inmunodeprimida sobre la protección adicional contra el COVID-19

Aumenta Los Anticuerpos es una campaña educativa inédita destinada a apoyar a la comunidad inmunodeprimida y generar conciencia sobre las opciones que tienen disponibles para prevenir el COVID-19, incluido un anticuerpo monoclonal de acción prolongada

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–Hoy, AstraZeneca lanzó Aumenta Los Anticuerpos, una importante campaña nueva que abarca la realidad de millones de estadounidenses inmunodeprimidos1,2: el COVID-19 no ha terminado. Si bien a muchos les puede parecer que la vida ha vuelto a la normalidad, esta comunidad de personas todavía tiene motivos muy auténticos por los cuales preocuparse. Ahora, una capa adicional de protección contra el COVID-19 puede ayudar a que las personas inmunodeprimidas comiencen a salir al mundo y hacer lo que aman con quienes aman.





Un estudio reciente publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) destaca que, entre los pacientes estadounidenses hospitalizados por el COVID-19, los adultos inmunodeprimidos presentaron un porcentaje desproporcionadamente alto (12,2 %) de hospitalizaciones, en comparación con un valor estimado de un 2,7 % de la población adulta de EE. UU. Estas personas también presentaron mayores probabilidades de desenlaces graves, independientemente de su estado de vacunación3. El desarrollo de anticuerpos monoclonales de acción prolongada ha abierto la puerta a opciones de tratamiento y prevención, incluida la protección para las personas inmunodeprimidas4.

Sin embargo, aún existe muy poca conciencia sobre esta necesidad no cubierta y estas opciones; esta es la razón detrás de la creación de Aumenta Los Anticuerpos. Para lanzar la campaña, AstraZeneca presentó un motivador anuncio de servicio público (public service announcement, PSA) protagonizado por el actor ganador del Premio de la Academia Jeff Bridges, quien recientemente habló de manera bastante pública sobre la lucha más grande de su vida: primero contra el linfoma y luego contra el COVID-19, al cual estuvo expuesto durante el período en el que recibía quimioterapia como tratamiento contra el cáncer.

“Una gran parte del mundo está intentando avanzar y dejar atrás el COVID-19, pero las personas inmunodeprimidas aún no pueden hacerlo”, dijo Bridges. “Es por eso que esta asociación con AstraZeneca y Aumenta Los Anticuerpos es increíblemente personal para mí”.

La lucha de Jeff contra el COVID-19 casi le cuesta la vida, por lo que fue apropiado que, para este anuncio de servicio público, pudiera volver a hacer lo que ama con algunas de sus personas favoritas: se nos une el director Scott Cooper y la leyenda de la música T Bone Burnett. Esta será su primera reunión desde que se realizó la película ganadora del Premio de la Academia el 2009, Crazy Heart.

“Si bien la opción de aumentar mis anticuerpos para protegerme del COVID-19 no existía cuando estaba pasando por el tratamiento contra el cáncer, ahora sí existe. Aumenté mis anticuerpos apenas pude hacerlo”, dijo Bridges. “Y ahora me siento con más confianza para volver a hacer las cosas que amo”.

Así como Aumenta Los Anticuerpos tiene como objetivo que las personas inmunodeprimidas sepan que no están solas, Bridges no está solo en esta campaña. El actor, productor y escritor nominado al Premio de la Academia Kumail Nanjiani también se unió a la campaña, junto con su esposa, la escritora y productora nominada al Premio de la Academia Emily V. Gordon. Emily es una paciente inmunodeprimida y la pareja es conocida por hablar abiertamente sobre su experiencia en relación con la pandemia; incluso comenzaron un podcast en marzo del 2020 sobre “quedarse en casa”. Kumail y Emily mantuvieron esta conversación en la mesa específicamente para la campaña de Aumenta Los Anticuerpos, lo que provocó que la campaña iniciara con el apoyo de promotores, personas influyentes y otros interlocutores clave que compartieron cómo es su realidad hoy en día, aún sin poder seguir adelante por completo. Kumail y Emily saltaron a la fama con el lanzamiento de su premiada película, The Big Sick, que se basó a grandes rasgos en su historia única como una pareja de paciente y cuidador, y hoy nos siguen compartiendo cómo se enfrentan a la vida juntos.

“Sobrevivir a un coma provocado por la enfermedad de Still con inicio en la adultez fue aterrador. No quiero volver a pasar por algo así. Es por esto que, con la llegada de la epidemia del COVID-19, ambos sabíamos que teníamos que ser más cuidadosos que nunca”, dijo Gordon. “Nuestras experiencias son muy parecidas a las que atraviesan muchas personas inmunodeprimidas y estamos agradecidos por la oportunidad de compartir nuestras experiencias con el fin de educar a otros, para que así puedan hablar con sus médicos y consultar cuáles son sus opciones”.

Nanjiani agrega: “Al comienzo de la pandemia, sufrí ataques de pánico por primera vez en mi vida porque estaba muy preocupado por Emily y ahora, si bien hemos aprendido a enfrentarlo juntos, no se hace más fácil. Las decisiones a menudo se toman en conjunto, por eso es importante que todos sepan que existe la opción de sumar una capa de protección adicional para prevenir el COVID-19 además de las vacunas, las vacunas de refuerzo, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social”.

Desde el inicio de esta iniciativa, AstraZeneca se enorgullece de colaborar con la Immune Deficiency Foundation para garantizar que la campaña se desarrolle en conjunto con la comunidad de pacientes inmunodeprimidos y así satisfacer las necesidades urgentes y en constante cambio de estos pacientes.

“En AstraZeneca, creemos que es nuestra responsabilidad especial apoyar y empoderar a la comunidad inmunodeprimida, por lo que ofrecemos esperanza mientras el resto del mundo se esfuerza por volver a la normalidad”, dijo Liz Bodin, vicepresidenta del Departamento de neumología e inmunología de AstraZeneca. “Es gracias a nuestra asociación con el mundo académico, los promotores, los investigadores y el gobierno que podemos descubrir anticuerpos neutralizantes del coronavirus que pueden ayudar a proteger a los más vulnerables contra el COVID-19”.

Visite UpTheAntibodies.com para ver el contenido adicional de Bridges, Nanjiani y Gordon. El sitio web de la campaña también incluye información acerca de los anticuerpos monoclonales de acción prolongada y recursos esenciales, incluida una guía de conversación para pacientes y médicos. Se alienta a que los seguidores de la campaña se unan a las redes sociales de Aumenta Los Anticuerpos para interactuar con otras personas de la comunidad inmunodeprimida y compartir experiencias sobre la pandemia.

Notas

Acerca de Aumenta Los Anticuerpos



Aumenta Los Anticuerpos es una campaña educativa para que las personas inmunodeprimidas se informen acerca de los pasos que pueden tomar para obtener una capa adicional de protección para prevenir el COVID-19, incluida la terapia con anticuerpos monoclonales de acción prolongada. Si bien el desarrollo de vacunas permitió que muchos estadounidenses volvieran a la normalidad, el COVID-19 ha seguido frenando a las personas inmunodeprimidas, esto se debe a que estas personas pueden no recibir la protección adecuada solo con las vacunas.5 Aumenta Los Anticuerpos sirve como una llamada a la acción que le recuerda a esta comunidad que el mejorar sus anticuerpos puede ofrecer un sentimiento renovado de esperanza para volver a hacer las pequeñas cosas de la vida que más disfrutan. Visite UpTheAntibodies.com para acceder a la información y a los recursos adicionales y siga a Aumenta Los Anticuerpos en redes sociales, las cuales incluyen Facebook, Twitter e Instagram.

Acerca de la terapia con anticuerpos monoclonales de acción prolongada



La terapia con anticuerpos monoclonales fue una de las primeras herramientas utilizadas para tratar el COVID-19.6 Para aquellas personas que padecen inmunodepresión, la terapia con anticuerpos monoclonales puede ofrecerles una protección adicional a la protección de las vacunas. De esta forma, nos ayuda a proteger a los más vulnerables.4 Los anticuerpos monoclonales se producen en un laboratorio para imitar o mejorar la respuesta del sistema inmunitario.7 Reconocen virus específicos y otros patógenos, se unen a ellos y los neutralizan.4

Acerca de Jeff Bridges



Jeff Bridges, ganador del Premio de la Academia y músico, pasó por su propia experiencia aterradora luchando contra el COVID-19 al mismo tiempo que se sometía a quimioterapia para tratar su linfoma. En el 2020, cuando todo el mundo se cerró debido a la pandemia, Jeff fue diagnosticado con cáncer tras enterarse que tenía un tumor de 9 x 12 pulgadas en el cuerpo. Jeff le da el crédito a su increíble equipo médico por trabajar en conjunto para cumplir el objetivo de encontrar la combinación de quimioterapia correcta para tratar su cáncer. Sin embargo, cuando el COVID-19 golpeó el sistema inmunitario debilitado de Jeff, se vio obligado a regresar al hospital. Una vez más, gracias la ayuda de su familia y su equipo médico, Jeff volvió a esquivar la muerte. Después de recibir un anticuerpo monoclonal de acción prolongada, Jeff se sintió mejor y pudo volver a hacer lo que ama. Se asoció con AstraZeneca para compartir su experiencia con el COVID-19 y ayudar a las personas de la comunidad inmunodeprimida a comprender que ellos también pueden volver a vivir realmente si aumentan sus anticuerpos.

Acerca de Kumail Nanjiani y Emily V. Gordon



Kumail Nanjiani, actor, productor y escritor nominado al Premio de la Academia, y su esposa Emily V. Gordon, escritora y productora nominada al Premio de la Academia, han enfrentado sus propios desafíos durante la pandemia del COVID-19, no solo como esposo y esposa, sino que también como un equipo de paciente y cuidador. Emily enfrenta la vida con la enfermedad de Still con inicio en la adultez, una condición autoinmunitaria, y Kumail la acompaña. La pareja se asoció con AstraZeneca para compartir sus propias experiencias con el COVID-19, generar conciencia sobre los desafíos únicos que enfrentan los cuidadores y sus seres queridos y ayudar a educar a otras personas que se encuentren en una situación similar para que conozcan la opción de aumentar sus anticuerpos con el fin de estar mejor protegido contra el COVID-19.

Acerca de AstraZeneca



AstraZeneca es una compañía biofarmacéutica global con base científica que se enfoca en el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de medicamentos con receta en las áreas de oncología, enfermedades raras y medicamentos biológicos. Esto incluye los medicamentos para enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, y neumológicas e inmunológicas. Con sede en Cambridge, Reino Unido, AstraZeneca opera en más de 100 países y sus medicamentos innovadores son utilizados por millones de pacientes en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.astrazeneca-us.com y síganos en Twitter @AstraZenecaUS.

Referencias

