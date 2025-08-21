Aspect nombra a Elizabeth Del Ferro como directora de Crecimiento para acelerar el crecimiento y la ejecución de comercialización

La líder en SaaS empresarial supervisará las ventas globales y las operaciones de comercialización mientras Aspect impulsa la expansión en la optimización y la inteligencia de la fuerza de trabajo

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Aspect, líder en optimización e inteligencia de la fuerza de trabajo, anuncia el nombramiento de Elizabeth Del Ferro como directora de Crecimiento (CGO). En su cargo, Del Ferro dirigirá las ventas globales, las operaciones de comercialización y el éxito y servicios de los clientes de Aspect, con el fin de promover la misión de la empresa de empoderar a fuerzas de trabajo complejas y de primera línea con tecnología intuitiva e inteligente. También dirigirá el cambio para renovar la estrategia de crecimiento internacional, de canal y de segmento de Aspect, abriendo nuevas fuentes de ingresos y fortaleciendo su presencia global.





Del Ferro cuenta con más de dos décadas de experiencia en software empresarial y SaaS, incluidas funciones de liderazgo en ingresos y crecimiento en Oracle, Genpact, como así también ServiceNow y Duck Creek, donde desempeñó un papel fundamental en esfuerzos de comercialización en la fase de cotización en bolsa. Es conocida por escalar equipos de alto rendimiento, aumentar el rigor operativo y alinear la estrategia de comercialización con resultados empresariales cuantificables.

“Elizabeth aporta el tipo exacto de profundidad de ejecución y disciplina de liderazgo que necesitamos mientras concentramos nuestros esfuerzos para acelerar la ejecución de alto impacto en nuestro mercado principal”, manifestó Darryl Kelly, director ejecutivo de Aspect. “Su enfoque en sistemas escalables, resultados de clientes y rendimiento de ventas será fundamental a medida que promovemos la estrategia de optimización e inteligencia de nuestra fuerza de trabajo”.

“Aspect aborda algunos de los desafíos más cruciales para optimizar la mano de obra con demanda como así también la experiencia como agente dentro de la cambiante plantilla multicanal”, señaló Del Ferro. “Y es por ello que estamos ampliando nuestra presencia empresarial para ofrecer nuestras soluciones líderes de la industria en otros mercados que enfrentan los desafíos de la optimización y la inteligencia de la fuerza de trabajo. La oportunidad de mercado es enorme y nos complace ayudar a Aspect a aprovecharla”.

El nombramiento de Del Ferro refuerza el compromiso de Aspect con la ejecución disciplinada y el crecimiento a largo plazo. Con una inversión permanente en su plataforma, capacidades de comercialización y experiencia del cliente, Aspect sienta las bases para liderar la próxima era de soluciones inteligentes para la fuerza laboral.

Acerca de Aspect

Aspect se dedica a crear tecnología intuitiva para lograr una fuerza de trabajo más eficiente y comprometida. Con apoyo de su sociedad controlante, Alvaria Inc., que cuenta con más de 50 años de liderazgo en tecnología de gestión de fuerza de trabajo, Aspect es un socio de confianza para las grandes empresas globales en sectores clave, entre ellos, servicios financieros, aerolíneas, automotriz, seguros, minorista, telecomunicaciones y servicios públicos. Aspect Workforce™ es una solución WEM diseñada para gestionar grandes equipos con seguridad y empoderar a cada empleado. La plataforma simplifica la programación, mejora los pronósticos y rastrea el desempeño, fomentando el crecimiento de los equipos y maximizando el retorno de las inversiones (ROI) para las empresas. Para obtener más información, visite www.aspect.com.⁠

