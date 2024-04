Asociación deportiva prohibe la participación de mujeres transgénero en competiciones femeninas en EEUU

La Asociación Nacional Atlética Intercolegial ha anunciado una nueva política que prohíbe la participación de mujeres transgénero en competiciones deportivas femeninas en los Estados Unidos.

Esta decisión, tomada por el Consejo de Presidentes de la NAIA con un voto unánime de 20-0, busca asegurar que solo las estudiantes asignadas como mujeres al nacer puedan competir en las divisiones femeninas.

El presidente de la NAIA, Jim Carr, declaró que la organización se ha centrado en garantizar la equidad en la competencia como su principal responsabilidad. Esta nueva política, alineada con los principios de la Ley Título IX, pretende proporcionar oportunidades equitativas pero separadas para las competiciones femeninas.

Sin embargo, esta medida ha generado controversia tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Shiwali Patel, asesora legal senior en el Centro Nacional de Leyes de la Mujer, la calificó de “discriminatoria” y señaló que limita el potencial de todos los atletas, no solo de individuos trans, no binarios e intersexuales.

A diferencia de otras organizaciones como la NCAA y el COI, que tienen políticas más flexibles basadas en niveles hormonales y tratamientos, la NAIA ha adoptado una postura más rígida. Esto la convierte en la primera entidad en implementar una política que exige que los atletas compitan según el sexo asignado al nacer.

Esta política afecta también a los atletas trans masculinos y no binarios, quienes solo podrán competir en equipos femeninos si no han comenzado la terapia hormonal masculinizante. Aquellos que hayan iniciado el tratamiento no podrán competir en la NAIA, aunque podrán participar en entrenamientos y actividades de equipo, sujeto a la discreción de su colegio.

Estas medidas no se aplican a las actividades de cheer y danza competitiva, donde todos los estudiantes son bienvenidos independientemente de su identidad de género.

Esta decisión de la NAIA se produce en un momento en el que varios estados de los Estados Unidos han implementado prohibiciones para que los atletas transgénero participen en equipos deportivos de K-12 y colegiales. Sin embargo, la administración Biden está trabajando en una propuesta para prohibir estos vetos absolutos, argumentando que podrían violar la Ley Título IX de equidad de género.

La controversia en torno a las políticas deportivas para atletas transgénero continúa siendo un tema de debate tanto a nivel nacional como internacional.