Así se ve el 3I/ATLAS en imágenes de rayos x 

El cometa interestelar 3I/ATLAS emite rayos X, según detectaron recientemente científicos que estudian este objeto celeste.

Por primera vez, se han registrado emisiones de rayos X en un cometa proveniente de fuera de nuestro sistema solar, un fenómeno que abre nuevas interrogantes sobre el comportamiento y composición de estos viajeros cósmicos.

Los astrónomos utilizaron el telescopio espacial de rayos X Chandra para observar el cometa 3I/ATLAS mientras atravesaba la cercanía del Sol.

Estos datos sorprendieron, ya que tradicionalmente los rayos X se asocian a cuerpos como estrellas y agujeros negros, pero rara vez a cometas.

La interacción entre el viento solar y el material del cometa habría provocado esta inusual emisión, una posibilidad que ahora se investiga con mayor profundidad.

Un fenómeno espacial poco común

Los cometas interestelares como 3I/ATLAS son raros: provienen de otros sistemas planetarios y viajan a velocidades extremas.

La emisión de rayos X hace su estudio aún más valioso, permitiendo a los científicos comparar sus características con las de los cometas típicos del sistema solar.

Los expertos sugieren que estos hallazgos podrían ayudar a entender mejor los procesos físicos en el espacio profundo y la naturaleza de la materia interestelar.