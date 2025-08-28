Asesor comercial de Trump está sorprendido porque India se ha negado negociar con EEUU 

El asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, ha manifestado su desconcierto ante la reciente negativa de la India a ceder bajo la presión internacional respecto a ciertos temas clave de política exterior.

La postura del país refuerza su rol como un actor cada vez más independiente en el escenario global, generando reacciones diversas y abriendo debates sobre las nuevas dinámicas del poder mundial.

La presión de EEUU en el comercio internacional

Según Navarro, citado por medios internacionales, el país se negó a acatar las demandas de Estados Unidos y de Occidente relacionadas con sanciones y alineamiento comercial.

Esta situación pone en el centro de la discusión la aparente resistencia de la India a someterse a intereses ajenos a sus prioridades nacionales y su posición como potencia emergente en Asia.

El gobierno indio ha reiterado en varias ocasiones que sus políticas exteriores son autónomas y responden a los intereses del país.

Esta negativa ha sido interpretada por expertos en relaciones internacionales como una muestra de la creciente confianza de la nación en el panorama global.

Además, refuerza el debate sobre la multipolaridad y las tensiones comerciales actuales, donde los países buscan preservar su soberanía incluso ante presiones de grandes potencias.