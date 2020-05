Asesinato de Ahmaud Arbery: Arrestan a padre e hijo

La policía de Georgia arrestó a dos personas involucradas en el asesinato de Ahmaud Arbery, un afroesdadounidense, víctima del racismo y la supremacía blanca.

Los detenidos son padre e hijo, a quienes se les acusa por el crimen perpetrado desde una camioneta.

Ambos fueron identificados como Travis McMichael (34) y Gregory McMichael (64).

El suceso trascendió luego que se conociera que los implicados persiguieron a Ahmaud Arbery en una camioneta tras verlo corriendo por su vecindario.

Video of #AhmaudArbery being lynched by white supremacists in GA. The killers were never charged and all the city and law enforcement officials in that town are complicit in this lynching.

They are NOT going to produce justice.

It’s up to Black people to produce justice pic.twitter.com/Ww0As8TLa9

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) May 5, 2020