Artistas country impulsan show alternativo para competir con Bad Bunny durante el Super Bowl

Un grupo de artistas de música country, liderado por Kid Rock e integrado por Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, anunció la realización de un evento alternativo de medio tiempo con el objetivo de competir directamente con el espectáculo oficial que encabezará Bad Bunny durante el Super Bowl.

La iniciativa surge en un contexto de creciente polémica, luego del triunfo histórico de Bad Bunny en los premios Grammy, donde su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el primer disco en español en ganar el premio a Álbum del Año. Este reconocimiento fue celebrado ampliamente a nivel internacional, pero también generó rechazo entre algunos sectores conservadores de Estados Unidos, particularmente vinculados al movimiento MAGA.

Aunque aún no se ha revelado la sede oficial del evento alternativo, los organizadores adelantaron que podrían sumarse más artistas al cartel. Kid Rock reconoció públicamente que competir con la NFL y con una figura de alcance global como Bad Bunny representa un gran desafío, pero aseguró que la propuesta busca ofrecer una opción dirigida a un público que se identifica con lo que describió como valores “americanos”.

La confrontación simbólica entre ambos espectáculos ha avivado el debate en redes sociales y medios de comunicación, reflejando tensiones culturales y políticas que trascienden el ámbito musical y que ahora se proyectan en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.