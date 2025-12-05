Arrestan en Nueva Zelanda a un hombre que intentó robar un colgante Fabergé tragándoselo

La policía de Nueva Zelanda detuvo a un hombre acusado de intentar robar un valioso colgante estilo huevo Fabergé, valorado en unos 19.000 dólares (16.300 euros), en una joyería de Auckland. El sospechoso fue sorprendido en plena acción dentro del establecimiento y, según las autoridades, trató de ocultar la pieza tragándosela.

Tras su arresto, los investigadores pasaron seis días revisando sus deposiciones hasta lograr recuperar el colgante, que salió del cuerpo del detenido de manera natural y sin requerir intervención médica.

De acuerdo con los funcionarios, incluso la etiqueta con el precio permaneció intacta después de atravesar todo su sistema digestivo.

La joya está inspirada en la película de James Bond de 1983, Octopussy, protagonizada por Roger Moore, y destaca por su estructura de oro de 18 quilates, adornada delicadamente con zafiros azules y diamantes blancos en un diseño floral.