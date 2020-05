Arrestan al expolicía de Minneapolis, Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

El expolicía de Minneapolis, Derek Chauvin, implicado en la muerte del afroamericano George Floyd, fue detenido este viernes tras desatarse una ola violencia en Estados Unidos (EEUU) exigiendo justicia.

La detención del exuniformado se da 48 horas después que se viralizara un video en las redes sociales, en la cual se ve a Derek Chauvin colocando su rodilla sobre el cuello del afroamericano.

El comisionado de Seguridad Pública, John Harrington, confirmó la captura a los medios de comunicación en una conferencia de prensa.

El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, anunció que Chauvin es acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.

Por su parte, la senador demócrata Amy Klobuchar, también tuiteó sobre el arresto del exagente Derek Chauvin.

Police officer Derek Chauvin has been arrested and is in custody for the murder of George Floyd. The first step towards justice.

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) May 29, 2020