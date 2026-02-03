Arrestan al exesposo de Jill Biden por el asesinato de su esposa en Delaware

Las autoridades del condado de New Castle, en Delaware, arrestaron a William “Bill” Stevenson, de 77 años, exesposo de la ex primera dama de Estados Unidos Jill Biden, en relación con la muerte de su esposa Linda Stevenson, de 64 años, ocurrida en diciembre pasado.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía del Condado de New Castle, Stevenson fue acusado formalmente el 2 de febrero por un gran jurado bajo el cargo de asesinato en primer grado. La detención se produjo tras una investigación que se extendió por varias semanas.

El caso se remonta al 28 de diciembre, cuando agentes respondieron a un reporte de disputa doméstica en una vivienda ubicada en el área de Wilmington. En el lugar, la mujer fue hallada inconsciente en la sala de su casa, situada en la zona de Elsmere, y posteriormente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades no han revelado públicamente la causa específica de la muerte.

Tras la acusación formal, Stevenson fue arrestado en su domicilio sin que se registraran incidentes, informaron las autoridades. Registros en línea de la cárcel del condado indican que permanece detenido con una fianza de 500,000 dólares en el Centro Correccional Howard R. Young, hasta el 3 de febrero.

Hasta el momento, no se ha informado si el acusado cuenta con representación legal.

William Stevenson es conocido en Delaware por ser el fundador del club Stone Balloon, un emblemático recinto musical en Newark que ha albergado presentaciones de artistas y bandas reconocidas como Bruce Springsteen, Metallica, Dave Matthews Band y My Morning Jacket.