Arrestan a Don Lemon tras protesta en iglesia de Minnesota

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó este viernes el arresto del periodista Don Lemon y de otras tres personas vinculadas a una protesta ocurrida en la Iglesia Cities, en St. Paul, Minnesota.

Según informó Bondi a través de sus redes sociales, agentes federales detuvieron a Lemon junto a Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy por su presunta relación con lo que calificó como un “ataque coordinado” contra el templo religioso. Las detenciones se realizaron en horas de la mañana bajo órdenes directas del Departamento de Justicia.

Don Lemon, expresentador de CNN despedido en 2023, ha desarrollado su carrera de forma independiente desde su salida de la cadena, principalmente a través de contenidos publicados en YouTube. Aunque ha sido crítico del expresidente Donald Trump, Lemon sostuvo durante la transmisión realizada desde la iglesia que su presencia no tenía fines activistas, sino periodísticos. “Estoy aquí como periodista”, afirmó en repetidas ocasiones, mientras documentaba los hechos e entrevistaba tanto a manifestantes como a miembros de la congregación.

El comunicador ha negado cualquier vínculo con el grupo que ingresó a la iglesia y aseguró que su única intención era informar. Su abogado, identificado como Lowell, defendió su labor y señaló que el trabajo de Lemon está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución. “Su labor en Minneapolis no fue distinta a la que ha ejercido durante más de 30 años como periodista”, expresó en un comunicado.

Cabe destacar que un juez rechazó la semana pasada un primer intento de los fiscales por presentar cargos contra Lemon. Tras esa decisión, el propio periodista anticipó en su programa que las autoridades volverían a intentar procesarlo. Luego de su arresto, reiteró que las acciones legales no lo harán abandonar su trabajo informativo.

Entre las personas detenidas también se encuentra Georgia Fort, periodista independiente, quien transmitió en vivo su arresto a través de Facebook Live. En la grabación, Fort expresó su preocupación por lo que considera una vulneración a la libertad de prensa, al ser arrestada por documentar una protesta.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Fort, Crews y Lundy cuentan con representación legal. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos.