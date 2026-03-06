Arrestan a cuatro personas bajo sospecha de ayudar a Irán espiando a la comunidad judía en Reino Unido

LONDRES (AP) — La policía de Londres reportó el viernes la detención de cuatro hombres sospechosos de ayudar a Irán espiando a la comunidad judía.

Fueron arrestados por su presunta colaboración con un servicio de inteligencia extranjera.

La policía dijo que los hombres arrestados tienen 22, 40, 52 y 55 años. Explicó además que los registros continúan en esas direcciones y en otras propiedades cercanas.

"Entendemos que la población puede estar preocupada, en particular la comunidad judía, y como siempre, les pediría que permanezcan atentos y si ven o escuchan algo que les preocupe, se pongan en contacto con nosotros", dijo la comandante Helen Flanagan, que está al frente de la policía antiterrorista en Londres.

Supuesto complot

Las detenciones se producen mientras Estados Unidos e Israel continúan atacando Irán. Irán ha mantenido ataques de represalia contra Israel, contra bases estadounidenses y en toda la región.

Reino Unido no participa en operaciones ofensivas, pero colabora en la defensa regional.

La Campaña Contra el Antisemitismo dijo que está agradecida a la policía "por frustrar este supuesto complot", pero acusó al gobierno británico de no tomarse en serio la amenaza de Irán.

"Puede que Reino Unido no esté actuando contra Irán, pero Irán está actuando contra nosotros", afirmó el grupo en un comunicado.