Arrancan segunda fases electoral demócrata en Nuevo Hampshire

La segunda fase electoral de las primarias demócratas en Estados Unidos comenzó este martes en Nuevo Hampshire, posicionando al senador socialista democrático de Vermont, Bernie Sanders como favorito, según encuestas.

Con los resultados de los sondeos los ataques en contra de Sanders se intensificaron en el debate del viernes, con el cual inició una ronda más dura de críticas.

Electores demócratas esperan que con el proceso en Nuevo Hampshire se superen los problemas técnicos que se registraron en Iowa y que dejó dudas.

Sanders, hizo un llamado a sus seguidores en sus redes sociales a “terminar lo que comenzamos hace cuatro años y enviar un poderoso mensaje a la clase multimillonaria. ¡Sal a votar hoy!“.

Thousands greet @BernieSanders on the University of New Hampshire campus on #NHprimary2020 eve. This is the largest crowd for a Democratic presidential contender in this campaign. pic.twitter.com/OXMpKrHGTa — John Nichols (@NicholsUprising) February 11, 2020

Por su parte, el expresidente Joe Biden promete terminar con Donald Trump, quien ha anunciado su intención de reelegirse.

I just wrapped up tonight's #DemDebate, and I need your help to keep this momentum going. Every donation makes a big difference. Chip in today: https://t.co/mKh1hKqzJr pic.twitter.com/op9BaD4RYE — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) February 8, 2020

Pete Buttigieg, quien se encuentra en segundo lugar de las encuesta resaltó en su Twitter que representa una oportunidad de cambio.