Arqueólogos revelan nuevas pistas sobre la construcción de los moái de Rapa Nui gracias a un modelo 3D

Un reciente análisis arqueológico realizado mediante un modelo tridimensional de una cantera en la Isla de Pascua ha aportado nuevos detalles sobre el proceso de creación de los emblemáticos moái y sobre la organización social de la antigua población polinesia que los talló.

El estudio se centró en una cantera donde permanecen incrustadas en la roca cientos de esculturas inacabadas, incluido lo que habría sido el moái más grande de la isla. Este enorme cráter volcánico conserva cabezas de piedra parcialmente talladas que nunca llegaron a ser trasladadas ni levantadas frente al océano, como las famosas estatuas que hoy caracterizan a Rapa Nui.

La investigación, publicada en la revista PLOS One, sugiere que la construcción de estos monumentos no fue dirigida por una autoridad centralizada, como se pensaba inicialmente. En cambio, los arqueólogos proponen que distintos clanes familiares organizaron de manera independiente la talla de los moái, lo que revela una estructura social más descentralizada y colaborativa.

El modelo 3D permitió a los especialistas analizar detalles del proceso de trabajo, desde las técnicas de extracción de la piedra volcánica hasta el abandono de ciertas esculturas. Estas nuevas evidencias podrían redefinir la comprensión sobre cómo se desarrolló uno de los proyectos escultóricos más emblemáticos del mundo antiguo y sobre la vida en la histórica Rapa Nui.