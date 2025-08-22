Arqueólogos encuentran ciudad sumergida de 2000 años en Egipto

Arqueólogos egipcios han anunciado el descubrimiento de una ciudad sumergida en Egipto que data de hace más de 2000 años, según informaron medios internacionales. Esta ciudad histórica, ubicada bajo las aguas del Nilo cercano a la antigua Thonis-Heraklion, ha sorprendido por el estado de conservación de templos y estatuas, muchos de ellos prácticamente intactos tras siglos sumergidos.

El reciente hallazgo fue detallado por arqueólogos del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Sus trabajos han revelado estructuras monumentales, estatuas de piedra y elementos religiosos que apuntan a una civilización altamente sofisticada de la época grecoptolemaica. Además de templos y estatuas, se recuperaron objetos de oro y cerámica que ayudan a desentrañar la actividad económica y la vida cotidiana de la ciudad.

Las condiciones del fondo del Nilo han protegido notablemente los restos arquitectónicos. Muchas estatuas y pilares aparecen casi completos, mientras que esculturas de dioses y grabados muestran detalles aún legibles. Los expertos destacan la importancia de este yacimiento para comprender las tradiciones religiosas y artísticas del Egipto antiguo.