Arnold Schwarzenegger fue detenido en el aeropuerto de Munich por no declarar un costoso reloj de lujo suizo a su llegada a Alemania. La noticia fue confirmada por un funcionario de prensa de la Aduana de Munich, Thomas Meister, quien reveló que el actor y exgobernador de California enfrentaría un proceso fiscal penal.

La infracción, según Meister, radicaba en el hecho de que Schwarzenegger no había declarado un artículo importado fuera de la Unión Europea para su estancia en la misma. Este proceso, según el funcionario, se aplica a todos por igual, sin excepciones.

Schwarzenegger, conocido por sus roles icónicos en películas y su carrera política, fue liberado después de más de dos horas de detención. Una fuente cercana al actor explicó a CNN que el artículo en cuestión era un reloj de la prestigiosa marca suiza Audemars Piguet, el cual estaba destinado a ser subastado al día siguiente en un evento benéfico en Kitzbühel, Austria.

Según la fuente, Schwarzenegger nunca fue solicitado a completar un formulario de declaración, pero cooperó plenamente con los funcionarios de aduanas, respondiendo todas las preguntas.

El actor describió la situación como una “búsqueda torpe, una comedia de equivocaciones total que podría ser una película policíaca muy graciosa”.

No obstante, la situación no terminó con la detención. Se informó que el actor accedió a pagar de antemano los posibles impuestos asociados al reloj, pero surgió un problema cuando los agentes de aduanas no pudieron procesar el pago a través de una terminal de tarjetas de crédito durante una hora. Finalmente, optaron por llevar a Schwarzenegger a un banco, sin embargo, el límite de retiro en el cajero automático era demasiado bajo y el banco estaba cerrado.

Después de este episodio de inconvenientes, un nuevo agente de aduanas llegó con una terminal funcional que finalmente permitió realizar el pago con la tarjeta del actor, pudiendo continuar con su viaje.