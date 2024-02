Armis recibe la máxima calificación en el informe 2024 Best in KLAS sobre seguridad IoT en sanidad

El informe premia a las empresas de software y servicios que destacan por ayudar a los profesionales sanitarios a mejorar la atención al paciente

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, la empresa de ciberseguridad de inteligencia de activos, ha anunciado hoy que ha sido nombrada la empresa con mejor rendimiento en el informe de software y servicios 2024 Best in KLAS sobre la seguridad IoT en el sector sanitario por segundo año consecutivo. El informe Best in KLAS distingue a las empresas de software y servicios que destacan por ayudar a los profesionales sanitarios a mejorar la atención al paciente.





«Este reconocimiento de KLAS, que se basa únicamente en los reseñas de los clientes, constituye una prueba fehaciente de nuestro compromiso continuo con la protección de las superficies de ataque de las organizaciones sanitarias», afirmó Mohammad Waqas, director técnico de sanidad de Armis. «Quiero dar las gracias a todos los clientes de Armis que dedicaron tiempo este año a compartir con KLAS su experiencia con Armis CentrixTM para la seguridad de los dispositivos médicos. Sus comentarios son fundamentales para ayudarnos a mejorar continuamente nuestras soluciones y ofrecer el mejor valor posible a la comunidad sanitaria».

El informe 2024 Best in KLAS, basado en opiniones independientes de proveedores sanitarios de Norteamérica, evalúa a los proveedores en seis áreas clave de rendimiento: cultura, fidelidad, operaciones, producto, relación y beneficio. Armis obtuvo una puntuación global sobresaliente, demostrando excelencia en todas las categorías y consolidando la posición de la empresa como líder en seguridad IoT sanitaria.

Cuando se les preguntó por Armis, los clientes compartieron con KLAS las siguientes reseñas anónimas sobre la solución de la empresa:

«Dada la sensibilización y concienciación de todos nosotros ante algunos de los peligros que rodean a la ciberseguridad y los riesgos cibernéticos asociados a la intrusión en la información sanitaria personal a través de muchas vías diferentes de dispositivos y aplicaciones médicas, la aplicación Armis es robusta y capaz de ver todos los dispositivos conectados a la red. Es realmente increíble ver la cantidad de potencia que la plataforma Armis pone a nuestra disposición. El producto es realmente una gran herramienta. No sólo puede identificar los dispositivos conectados, sino también qué tipo de dispositivo es gracias a los algoritmos del producto. El producto es capaz de determinar la marca, el modelo y el número de serie y, en algunos casos, el sistema operativo con el que funciona el dispositivo. Recientemente, tuvimos un problema con la actualización de la seguridad en cualquier dispositivo que no funcionara con Windows 10, y a través del sistema Armis, pudimos ver cuántos dispositivos informaban a través de la aplicación que no estaban actualizados a Windows 10. Con la estructura de informes, ahora tenemos a la vista muchas cosas que desconocíamos». – Director, abril de 2023

«Armis hace muy bien las implantaciones. Conocen muy bien sus productos. Tienen expertos en su equipo, así que si necesitamos ayuda con una configuración, tienen recursos disponibles que suelen estar a la espera para ayudar y participar en la resolución de problemas». – Analista/coordinador, abril de 2023

«En general, Armis actualiza su plataforma con regularidad y notifica las nuevas mejoras y características. Además, acompañan esas notificaciones con material escrito y vídeos, así como con sesiones en directo si tenemos la suerte de encontrar tiempo para asistir a ellas. Es bueno que el proveedor añada constantemente nuevas funciones y nuevas capacidades al producto». – Analista/coordinador, septiembre de 2023

En julio de 2023, Armis fue calificado como el proveedor intersectorial con mejor rendimiento en el informe de seguridad de IoT en sanidad de 2023 de KLAS por su amplia cobertura de IoT, OT, IoMT e IT en todas las áreas verticales.

En el último año, Armis ha seguido profundizando en su compromiso con la seguridad de las organizaciones sanitarias. Combinando la potencia de Armis Centrix TM , la plataforma de administración de exposición cibernética, y el motor de inteligencia de activos impulsado por IA de Armis, Armis ha reforzado sus capacidades específicas de atención médica que ayudan a proporcionar visibilidad y seguridad completas para todos los dispositivos médicos, activos clínicos y todo el ecosistema de atención médica con cero interrupciones en la atención al paciente.

Armis es patrocinador de HIMSS 2024 Armis es patrocinador de HIMSS 2024 , que tendrá lugar en Orlando, Florida, del 11 al 15 de marzo. Pase por el puesto de Armis n.º 1621 en el CyberSecurity Command Center o visite al equipo en el Main Walkway en el puesto n.º 1048. En HIMSS, el director técnico de atención sanitaria de Armis, Mohammad Waqas, hablará sobre la «Creación de un programa de seguridad sanitaria integral para la atención al paciente de nueva generación». Esta sesión tendrá lugar el martes 12 de marzo de 10:15 am – 10:30 am EDT en el Orange County Convention Center, Theatre A.

Para leer el informe KLAS, visite: 2024 Best in KLAS – Software & Services

Más obtener más información sobre Armis CentrixTM para la seguridad de los productos sanitarios, visite: https://www.armis.com/platform/armis-centrix-for-medical-device-security/

Acerca de Armis

Armis, la empresa de ciberseguridad de inteligencia de activos, protege toda la superficie de ataque y administra la exposición al riesgo cibernético de la organización en tiempo real. En un mundo en rápida evolución y desprovisto de límites, Armis garantiza que las organizaciones vean, protejan y administren continuamente todos los activos críticos. Armis protege a empresas de Fortune 100, 200 y 500, así como a gobiernos nacionales y entidades estatales y locales, para ayudar a que las infraestructuras esenciales, las economías y la sociedad permanezcan seguras las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Armis es una empresa privada con sede en California.

Acerca de la investigación de KLAS

KLAS es una empresa de investigación y análisis con la misión internacional de mejorar la asistencia sanitaria. En colaboración con miles de profesionales sanitarios y clínicos, KLAS recopila datos y opiniones sobre software y servicios para ofrecer informes oportunos y datos de rendimiento que representan las opiniones de proveedores y usuarios y actúan como agentes de cambio para mejorar el rendimiento de los proveedores. El equipo de investigación de KLAS publica informes que cubren las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta la tecnología sanitaria en la actualidad, incluyendo información sobre tecnologías emergentes, que proporcionan una visión anticipada sobre el futuro de las soluciones tecnológicas sanitarias. KLAS también fomenta la valoración y la colaboración entre proveedores sanitarios y usuarios, así como la adopción de las prácticas recomendadas. Más información en klasresearch.com.

