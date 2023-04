Armis anuncia un importante impulso comercial en el sector sanitario

El sector recurre a Armis para obtener una visión completa de las vulnerabilidades de los activos IoMT y médicos conectados, lo que se traduce en un crecimiento interanual de clientes del 115

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–HIMSS – Armis, la empresa líder en visibilidad y seguridad de activos, anunció hoy un impulso comercial significativo en el sector de la salud gracias a las empresas de salud y ciencias biológicas que eligen la plataforma Armis para identificar y proteger sus dispositivos médicos. Armis se ha convertido en un socio fundamental para las organizaciones mundiales de atención sanitaria y ciencias de la vida para ayudar a identificar todo el panorama digital a través de IoMT, OT, IoT y activos de TI esenciales para la prestación de atención conectada.

Armis presta apoyo a organizaciones de atención sanitaria y de ciencias de la vida en todo el mundo, incluidas 5 de las 8 mayores empresas sanitarias por capitalización de mercado y organizaciones líderes, como Takeda Pharmaceuticals, Burke Rehabilitation Hospital, Mater Misericordiae University Hospital, Nuvance Health, Main Line Health, Corewell, Advent Health e Institute Curie. En el último año, Armis ha seguido ampliando sus asociaciones con nuevos clientes del sector sanitario, lo que se ha traducido en un crecimiento interanual medio de los clientes del 115 %. Armis fue reconocido recientemente tanto en el Inc. 5000 Regionals: Pacific y en el Deloitte Fast 500 por su rápida trayectoria y el crecimiento de sus ingresos.

“ Nuestro trabajo en el sector sanitario es de vital importancia”, declaró Yevgeny Dibrov, CEO y cofundador de Armis. “ Proteger los activos médicos y los entornos de atención al paciente ante la evolución del panorama de amenazas es esencial para que las organizaciones de atención sanitaria funcionen sin interrupciones, de modo que estos proveedores esenciales puedan centrarse en la atención al paciente. Es esta convergencia de sistemas ciberfísicos y el impacto que estamos teniendo en la sociedad en su conjunto lo que nos impulsa a seguir yendo más allá para apoyar a este sector crítico”.

Aumentan las amenazas contra las organizaciones de atención sanitaria

Según datos propios de la Armis Asset Intelligence and Security Platform (Plataforma de seguridad e inteligencia de activos de Armis) recopilados entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023, las organizaciones del sector sanitario han experimentado un aumento del 31 % en la actividad de amenazas en comparación con los tres meses anteriores.

The Armis State of Cyberwarfare and Trends Report: 2022-2023 halló que el 72 % de los encuestados responsables de TI en entornos sanitarios, médicos y farmacéuticos están de acuerdo en que sus juntas directivas están cambiando la cultura de su organización hacia la ciberseguridad en respuesta a la amenaza de la ciberguerra. Esta tendencia está impulsada por la prevalencia y la cadencia constante de ciberataques en el sector sanitario, y los encuestados indicaron que están algo o muy preocupados por el impacto de la ciberguerra en sus organizaciones en su conjunto (70 %), la infraestructura crítica de su empresa (72 %) y los servicios de su empresa (68 %).

Por qué las organizaciones han elegido Armis

“ De todos los proveedores que examinamos, Armis nos proporcionó la rentabilidad más rápida y la cobertura más amplia. Al estar basado en la nube, Armis también es fácil de gestionar. Todos estos factores facilitaron la elección de Armis, francamente. Gracias a Armis, ya hemos descubierto una serie de riesgos cibernéticos potenciales. Sin la implantación de Armis, nunca habríamos sabido que existían. Ya se ha amortizado.” – Mike Towers, director de seguridad y confianza, Takeda Pharmaceuticals

“ Armis nos proporciona pruebas precisas para que podamos tratar con proveedores externos conectados a nuestra infraestructura y exigirles responsabilidades. Ahora podemos decirles en qué estado se encuentran sus equipos y qué hay que hacer para que cumplan nuestros acuerdos contractuales. Todo esto contribuye a hacer de nuestro entorno un lugar más seguro desde el punto de vista de la ciberseguridad.” – Dr. Michael Connolly, jefe de información (CIO), Mater Misericordiae University Hospital

“ Consideramos a Armis como una nueva forma de obtener información sobre nuestra red. Solo hace falta un poco de esfuerzo por nuestra parte para obtener una enorme cantidad de información. Antes de Armis, la cantidad de trabajo que nos llevaría recopilar esos datos superaría nuestras capacidades.” – Brian Schultz, director de operaciones de red y seguridad, Burke Rehabilitation Hospital

“ Armis fue genial: nos mostró todo lo que descubrieron los proveedores de la competencia y más. La PdV dio como resultado una visibilidad completa de todos los dispositivos conectados, la identificación de vulnerabilidades, el tráfico de red e incluso el etiquetado de dispositivos biomédicos que estaban en la lista de retirada de la FDA. Armis descubrió un número aún mayor de lo que yo llamo dispositivos biomédicos “moderadamente gestionados” , que están dispersos por toda la organización. Para nosotros ha sido una gran ventaja. Normalmente, Armis nos proporciona la visibilidad que necesitamos para remediar un activo en aproximadamente un minuto. Antes, localizar el dispositivo y extraer los datos de la red nos llevaba un mínimo de dos horas o más”. – Líder en seguridad en un gran proveedor regional de atención sanitaria de EE.UU.

“ Carecíamos de una comprensión integral de dónde se encontraba todo, qué hacían nuestros dispositivos y con qué hablaban. El descubrimiento de activos era un reto, al igual que la gestión de vulnerabilidades. En un entorno con dispositivos de TI, IoT y OT, no todo es “apto para agentes” . Desde una perspectiva visionaria, Armis lo tiene todo. Hace exactamente aquello para lo que fue diseñado”. – Ingeniero de seguridad para un proveedor de equipos médicos y tecnología

“ Armis IoT Solutions forma parte de nuestros planes a largo plazo. Utilizamos la solución como parte de nuestros esfuerzos de supervisión de la seguridad de los dispositivos médicos, pero hay dos usos adicionales para el sistema que hemos encontrado y que no estaban en nuestro plan de proyecto original. En primer lugar, Armis IoT Solutions nos va a ayudar con nuestra base de datos de gestión de la configuración. En segundo lugar, los dispositivos IoT no son necesariamente médicos, por lo que vamos a trabajar para poder utilizar la herramienta para cosas como lectores de credenciales, cámaras, etcétera. Así que vamos a utilizar Armis IoT Solutions para algo más que la supervisión de IoMT, y vamos a utilizar la solución para mucho más de lo que habíamos planeado en un principio”. – Director de una organización de asistencia sanitaria

“ Armis tiene la mejor combinación de tecnología operativa, el IoT y el IoMT de los proveedores que hay en el mercado. El producto funciona muy bien. Lo estamos utilizando para más de lo que originalmente lo compramos, y de una propuesta de valor, eso significa que estamos haciendo bastante bien y sin duda con ganas de seguir asociándonos con Armis”. – CISO en una organización sanitaria

“ Armis IoT Solutions es un gran producto. Llevo años en el mundo de la seguridad de los dispositivos médicos, por lo que he visto un gran número de herramientas, dispositivos, etc., y sin duda situaría a Armis a la cabeza del mercado, especialmente en lo que se refiere a la tecnología del proveedor, pero también por los conocimientos que posee su personal”. – Gerente de una organización de asistencia sanitaria

“ Entre los elementos diferenciadores clave de la plataforma Armis se encuentran sus sólidas capacidades de gestión de riesgos y vulnerabilidades”, afirmó Rohan Paul, analista de Quadrant Knowledge Solutions. “ Además, el amplio motor de inteligencia de activos colectivos de la empresa, el enfoque de seguridad sin agentes, la supervisión pasiva en tiempo real sin latencia ni interrupción de las operaciones, sus capacidades de consulta y las herramientas inteligentes de generación de informes y análisis que pueden ayudar a las HDO a optimizar el uso/rendimiento de sus activos son algunos de los componentes que diferencian a Armis de sus competidores. Basándonos en nuestro análisis de las capacidades de la empresa en comparación con el mercado, Armis es un claro líder por su excelencia tecnológica y su impacto en el cliente”.

Este impulso se produce tras el anuncio de Armis de que ha superado la marca de los 100 millones de USD en ingresos recurrentes anuales (ARR, por sus siglas en inglés), pasando de 1 millón a 100 millones de USD en menos de 5 años. Además, Armis fue nombrada recientemente la empresa más innovadora a nivel mundial en la categoría de seguridad por Fast Company en su prestigiosa lista anual de las empresas más innovadoras del mundo para 2023. También ocupó el puesto 14 en la lista de las 50 empresas más innovadoras del mundo . Además, Armis fue reconocida como Hot Company in Healthcare IoT Security (empresa puntera en seguridad IoT sanitaria) en los Global InfoSec Awards de Cyber Defense Magazine.

Reconocimiento de los analistas

Armis ha recibido el reconocimiento de varias firmas de analistas, entre ellas:

Los socios son fundamentales para la ecuación

El programa Armis’ Partner Experience (APEX) se compromete a crear relaciones estratégicas a largo plazo entre Armis y sus socios, y a fomentar la colaboración para servir a los clientes de la mejor manera posible. Entre los socios de Armis en el sector sanitario se encuentran Fortified Health, Nuvolo, TRIMEDX, Fortinet e Illumio.

Como parte de los continuos esfuerzos de expansión de la empresa y su objetivo de facilitar al máximo el acceso a sus servicios, Armis ya está disponible tanto en Google Cloud Marketplace y AWS Marketplace lo que le permite ampliar su alcance en el mercado.

Armis asistirá a HIMSS del 17 al 21 de abril de 2023 en Chicago, Illinois, para continuar a la vanguardia de los debates de liderazgo de pensamiento en torno a la ciberseguridad de la atención sanitaria, con una sesión que tendrá lugar el miércoles 19 de abril de 2023 de 15:45 a 16:05 CT titulada: Hackers Rush in Where Agents Fear to Tread (Los hackers invaden lo que los agentes temen explorar). Para reunirse con Armis en HIMSS, visite el stand 2276 o el quiosco 4309-48 en el Cyber Command Center.

Para saber más sobre cómo Armis está ayudando a las organizaciones sanitarias a mejorar su postura en materia de ciberseguridad y para obtener información adicional sobre la empresa, visite: https://www.armis.com/cybersecurity/healthcare/.

Acerca de Armis

Armis, la empresa líder en visibilidad y seguridad de activos, ofrece la primera plataforma de inteligencia de activos unificada de la industria diseñada para hacer frente al amplio panorama de amenazas que crean los dispositivos conectados. Las empresas Fortune 100 confían en nuestra protección continua y en tiempo real para ver con contexto completo todos los activos gestionados y no gestionados en TI, la nube, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnología operativa (OT), sistemas de control industrial (ICS) y 5G. Armis proporciona gestión pasiva de activos cibernéticos, gestión de riesgos y cumplimiento automatizado. Armis es una empresa privada con sede en California.

