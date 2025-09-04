Armada Sunset Holdings anuncia la integración estratégica de sus marcas: Chris O’Brien será su nuevo director ejecutivo

La iniciativa unifica Armada Supply Chain Solutions, Sunset Transportation y ATEC Logistics bajo la marca Armada y posiciona a la empresa para un crecimiento acelerado.

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--Armada Sunset Holdings anunció hoy que integrará formalmente Armada Supply Chain Solutions, Sunset Transportation y ATEC Logistics bajo la marca Armada en 2026 con Chris O’Brien, el actual presidente de Armada Sunset Holdings, en el cargo de director ejecutivo de Armada a partir del 1 de enero de 2026. La consolidación es un movimiento estratégico para aclarar la presencia en el mercado, agilizar las operaciones y llevar adelante la evolución de la empresa como líder unificado en cadena de suministro y logística.









Joe Dominijanni, el actual CEO de Armada Supply Chain Solutions, pasará a ser vicepresidente del Consejo de Administración, en tanto que John Burke seguirá desempeñándose como Presidente de la Junta. Burke, Dominijanni y O’Brien siguen profundamente comprometidos con el crecimiento y la gestión a largo plazo de Armada.

La integración refleja una estrecha colaboración con los líderes de Sunset y ATEC, cuyos equipos desempeñarán un papel fundamental en la definición de la estrategia de integración. Si bien la marca unificada marca un nuevo capítulo, seguirá honrando el legado, las capacidades y las fortalezas de cada compañía, para aportar lo mejor de cada una para una Armada aún más fuerte.

“Sunset y ATEC aportan algo poderoso y nos comprometemos a honrarlo”, dijo Burke. “Se trata de construir algo mejor juntos: una Armada con un propósito compartido y un camino más claro hacia adelante”.

O'Brien aporta más de 30 años de experiencia en logística global, incluida una destacada trayectoria en C.H. Robinson, en la que lideró la estrategia comercial y dirigió equipos de alto rendimiento. Desde su incorporación a Armada Sunset Holdings a principios de 2025, O'Brien se ha centrado en alinear las operaciones y sentar las bases para el crecimiento a largo plazo.

“Chris aporta la combinación perfecta de experiencia comercial, disciplina operativa y visión estratégica”, afirmó Dominijanni. “Se ha ganado la confianza de nuestra gente y ha posicionado a la empresa para el futuro. Estoy seguro de que es la persona ideal para liderar a Armada”.

Este próximo capítulo se basa en uno de los valores fundamentales de Armada: Better Together (Juntos es mejor), que define desde hace tiempo la cultura colaborativa de la empresa. La integración no solo supone un cambio de nombre, sino una profundización de las alianzas, las capacidades y el trabajo en equipo que han impulsado el éxito de Armada hasta la fecha. Con una marca unificada y un liderazgo alineado, la organización está preparada para crecer más rápido y generar un mayor impacto.

Al reflexionar sobre la integración, O'Brien afirmó: “Me enorgullece liderar el mejor equipo de la industria. Contamos con una ventaja competitiva gracias a nuestra oferta de servicios en almacenamiento, optimización de inventario, ingeniería de la cadena de suministro, tecnología avanzada de visibilidad de la cadena de suministro, gestión internacional y de carga. Unir estos servicios aportará aún más valor a nuestros clientes y empleados actuales y futuros”.

Armada se compromete con un enfoque intencional que mantiene la continuidad del negocio y apoya a sus empleados y clientes durante la consolidación de la marca. Dominijanni añadió: “Esta transición representa una evolución meditada de nuestro negocio. Siempre hemos creído en mantenernos a la vanguardia, alineando nuestra estructura con nuestra estrategia. Estoy ansioso por apoyar a Chris y al equipo directivo mientras guían a Armada hacia la siguiente fase”.

ACERCA DE ARMADA

Armada Supply Chain Solutions es líder en la gestión innovadora de la cadena de suministro basada en datos. Ofrecemos soluciones integrales que optimizan el rendimiento empresarial, reducen el riesgo y logran resultados medibles y sostenibles. Nuestros servicios integrales incluyen la gestión de carga nacional e internacional, la optimización del almacenamiento y el inventario, la ingeniería y el análisis de redes, y la tecnología avanzada de visibilidad de la cadena de suministro, todo ello diseñado para construir cadenas de suministro preparadas para el futuro. Más información en armada.net.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para consultas de los medios:

Ashley Young, ayoung@armadasunset.com o media@armadasunset.com