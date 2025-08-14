Arkema amplía el uso de ISNetworld® a México para mejorar aún más la supervisión de los contratistas

El líder mundial en productos químicos especializados optimiza la gestión de contratistas y aumenta la eficiencia en una nueva región con ISN ®

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--ISN, líder mundial en servicios de gestión de información de contratistas y proveedores, ha anunciado que Arkema, líder en productos químicos especializados, ha ampliado el uso de ISNetworld para incluir sus operaciones en México. ISN ayudará a Arkema a revisar la documentación de formación de los trabajadores, verificar los requisitos de seguro y los documentos de la seguridad social mexicana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), revisar la documentación de salud, medio ambiente y seguridad (HES) y recopilar información de los contratistas a través del cuestionario específico de la región de Arkema.





«La implementación de ISNetworld en México permite a Arkema pasar de la supervisión manual de los contratistas a una plataforma digital que mejora el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa», afirmó Fernando Castro González, especialista regional sénior en HES de Arkema. «Esta transformación aporta importantes beneficios a Arkema, desde la mejora de la productividad hasta el suministro de conocimientos e información adicionales a nuestro equipo para ayudar a mejorar la seguridad de los trabajadores. Con las herramientas y los servicios de ISNetworld, Arkema está mejor equipada para proteger a nuestra plantilla».

Con sede en King of Prussia, Pensilvania, Arkema suministra materiales especializados, como productos químicos de alto rendimiento y soluciones sostenibles, a diversos sectores industriales. Arkema implementó inicialmente ISNetworld en 48 centros de Estados Unidos. La ampliación del uso de ISNetworld a México forma parte de una iniciativa para estandarizar la gestión de los contratistas en todas las operaciones de Arkema en todo el mundo. La fuerte presencia de ISN en América Latina y su capacidad para dar soporte a la documentación laboral específica de cada país y a la formación escalable de los trabajadores a través de su herramienta de formación en línea y su sólido sistema de gestión del aprendizaje desempeñaron un papel clave en la expansión de ISNetworld en México por parte de Arkema.

«La asociación de Arkema con ISN refleja su compromiso con la creación de un programa de gestión de contratistas más seguro y conforme a la normativa», afirmó Brittany Surine, vicepresidenta ejecutiva de Desarrollo Empresarial de ISN. «Al aprovechar las capacidades de ISNetworld a mayor escala, Arkema se posiciona como líder en la supervisión proactiva de contratistas. ISN se enorgullece de apoyar esta expansión estratégica y de proporcionar las herramientas y los servicios que ayudan a fomentar una fuerza laboral más segura en todo el mundo».

Para obtener más información sobre el software y los servicios líderes en el sector de ISN, visite isn.com.

Acerca de ISN

ISN es líder mundial en gestión de información de contratistas y proveedores, con más de 20 años de experiencia conectando a 850 clientes contratantes de sectores intensivos en capital con 85 000 contratistas y proveedores activos para promover la seguridad, la salud y la sostenibilidad en el lugar de trabajo. Las marcas de ISN incluyen ISNetworld®, una plataforma global en línea para la gestión de contratistas y proveedores; Transparency-One®, una plataforma de abastecimiento responsable creada para aportar transparencia a la gestión de la cadena de suministro; y Empower®, una aplicación para trabajadores diseñada para ayudarles a seguir avanzando.

ISN cuenta con 14 oficinas en todo el mundo que ofrecen un servicio de asistencia y formación galardonado a sus clientes en más de 85 países. ISN se enorgullece de liderar los esfuerzos mundiales para mejorar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de gestión de contratistas y proveedores, y de servir como foro de primer nivel para compartir las mejores prácticas del sector, comparar el rendimiento, proporcionar información sobre los datos entre sus miembros y ayudar a los responsables de la toma de decisiones, incluidos los miembros de los consejos de administración, a garantizar que se evalúa y supervisa el riesgo de los contratistas y proveedores. Para obtener más información, visite isn.com.

Acerca de Arkema

Basándose en su experiencia única en ciencia de los materiales, Arkema ofrece una cartera de tecnologías de primera clase para satisfacer la demanda cada vez mayor de materiales nuevos y sostenibles. Arkema está estructurada en tres segmentos complementarios, resilientes y altamente innovadores dedicados a materiales especiales (soluciones adhesivas, materiales avanzados y soluciones de recubrimiento) y un segmento de productos intermedios bien posicionado y competitivo. Arkema ofrece soluciones tecnológicas de vanguardia para responder a los retos de las nuevas energías, el acceso al agua, el reciclaje, la urbanización y la movilidad. Para obtener más información, visite arkema.com.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación

Taylor D’Eliseo



Walker Sands para ISN



isnpr@walkersands.com