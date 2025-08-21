Ariana Arciniega, experta de la industria, liderará el impulso de comercialización mundial de Intercept Music

Arciniega aprovecha su experiencia para dirigir el dominio del mercado de Intercept Music

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Intercept Music , líder en distribución y marketing musical independiente basado en la tecnología, continúa consolidando su posición en la industria, abriendo camino a sellos y artistas independientes de todo el mundo. Ralph Tashjian fundador y presidente, y Tod Turner director ejecutivo, han anunciado la contratación de Ariana Arciniega, a experta en la industria de la música internacional, en el puesto de vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Globales y Estrategia de Desarrollo de Negocios. Arciniega cuenta con una sólida experiencia para impulsar y desarrollar un nuevo conjunto de servicios innovadores y transparentes para Intercept, como ya ha hecho para otras compañías musicales internacionales. Su amplia experiencia en el lanzamiento de marca, el desarrollo de negocios y su éxito demostrado en negociaciones impulsan a Intercept Music hacia el dominio de la música independiente, que profundizará su trayectoria disruptiva en la industria.









Arciniega, quien cuenta con un sólido currículum en la industria, ha consolidado su trayectoria con sus recientes logros en la música latina, uno de los géneros musicales de mayor crecimiento. Lanzó y dirigió el departamento de Servicios para Artistas de Believe en Latinoamérica y dirigió, durante más de 10 años, Sofar Sounds México, una comunidad global de conciertos de música en vivo. Arciniega se unió a Ingrooves, ahora conocido como Virgin Music Group, en 2020 como gerenta a nivel nacional de México. En este puesto, gestionó las relaciones con sellos locales como Serca Music y formó un equipo comercial para promocionar lanzamientos de sellos y artistas como Eslabón Armado, Dirty Hit (The 1975) y Steve Aoki.

Arciniega también expandió estratégicamente la plantilla regional de Virgin con contrataciones clave. Su carrera continuó evolucionando cuando Ingrooves se integró a Virgin Music Group y asumió el cargo de directora de Desarrollo de Negocios y Estrategia Discográfica para Latinoamérica.

“Ariana Arciniega es una auténtica bomba de talento”, afirmó Ralph Tashjian, fundador y presidente de Intercept Music. “A medida que seguimos impulsando nuestro liderazgo tecnológico en el marketing y la distribución de la música independiente, nuestra visión para Intercept Music se ve enormemente reforzada por la habilidad, el conocimiento y los contactos que Ariana aporta. Su nombramiento como vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Internacionales y Estrategia de Desarrollo de Negocios catapultará tácticamente a Intercept Music a nivel mundial. Estamos encantados de tenerla en nuestro equipo.”

“Me encanta lo que representa Intercept Music”, comentó Ariana Arciniega, vicepresidenta ejecutiva de Operaciones Globales y Estrategia de Desarrollo de Negocios de Intercept Music. “Mi misión es aprovechar la innovadora plataforma Intercept con mi experiencia y ofrecer una gama más amplia de soluciones personalizadas y robustas para artistas de todo el mundo. Los sellos discográficos y artistas independientes son el nuevo motor de nuestra industria, y mi objetivo es seguir brindándoles, a través de Intercept Music, las herramientas en constante evolución que necesitan para seguir creando y siendo escuchados”.

Intercept Music les da a los artistas y sellos independientes la tecnología de entretenimiento innovadora que necesitan para tener éxito. La compañía ofrece herramientas y servicios de vanguardia para distribución premium, gestión dinámica de redes sociales, marketing segmentado, venta de merchandising y servicios promocionales personalizables. Gracias a su software exclusivo e innovador, los artistas pueden acceder a una amplia gama de funciones potenciadas por inteligencia artificial, lo que les permite aprovechar el marketing predictivo para optimizar sus actividades promocionales y conectarse directamente con su público objetivo. Diseñada específicamente para el creciente sector de la música independiente, Intercept Music ayuda a los artistas a ampliar sus audiencias y generar ingresos.

